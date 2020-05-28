Рогозин назвал срок работы МКС

Дмитрий Рогозин. Международная космическая станция (МКС) проработает на орбите ориентировочно до 2030 года. Об этом в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» заявил глава «Роскосмоса»

Он подчеркнул, что у МКС есть «ещё семь, ну, может быть, еще десять лет», поскольку возникает усталость конструкции и усталость металла. При этом, глава госкорпорации отметил, что Россия уже начинает работы по созданию новой станции.

Кроме того, Дмитрий Рогозин сообщил о ведущейся работе по созданию космического буксира, который сможет доставлять грузы в пределах всей Солнечной системы. По его словам, эта область крайне перспективна, так как буксир будет снабжен ядерным реактором, позволяющим транспортировать грузы даже в отдаленные точки Солнечной системы. Глава ведомства отметил, что в ядерной энергетике ведутся значительные разработки, однако это не становится достоянием широкой общественности.