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Дмитрий Рогозин назвал срок работы МКС 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Рогозин назвал срок работы МКС
Фото: РИА Новости
Международная космическая станция (МКС) проработает на орбите ориентировочно до 2030 года. Об этом в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
Он подчеркнул, что у МКС есть «ещё семь, ну, может быть, еще десять лет», поскольку возникает усталость конструкции и усталость металла. При этом, глава госкорпорации отметил, что Россия уже начинает работы по созданию новой станции.
Кроме того, Дмитрий Рогозин сообщил о ведущейся работе по созданию космического буксира, который сможет доставлять грузы в пределах всей Солнечной системы. По его словам, эта область крайне перспективна, так как буксир будет снабжен ядерным реактором, позволяющим транспортировать грузы даже в отдаленные точки Солнечной системы. Глава ведомства отметил, что в ядерной энергетике ведутся значительные разработки, однако это не становится достоянием широкой общественности.
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Технологии , Наука и техника , Дмитрий Рогозин , Роскосмос
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