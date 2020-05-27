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Частный космический корабль начали создавать в России 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 2 часа назад
В России создадут частный космический корабль
Фото: РИА Новости
Российская компания «Многоразовые транспортные космические системы» приступила к изготовлению корпуса для прототипа космического корабля «Арго», сообщил председатель совета директоров компании Сергей Сопов.
«Подписан контракт на изготовление композитного корпуса для прототипа корабля. Сейчас идет работа совместно со специалистами предприятия-производителя над проектированием и изготовлением комплекта оснастки для непосредственного создания корпуса», — цитирует РИА «Новости» Сопова.
По его словам, в связи с отсутствием необходимых технологий в России композитный корпус решили заказать в Германии, что ускорит процесс создания «Арго». В последующем серийное производство корпусов и комплектующих будет развернуто в России. Ранее сообщалось, что оно может быть организовано в Воронеже.
«Таким образом, прототип корпуса может быть поставлен под монтаж оборудования и начало наземных испытаний в первом полугодии 2021 года», — отметил Сопов.
Напомним, в сентябре в МТКС рассказали, что частная российская компания «Международные транспортные космические системы» разработает дешевый транспортный корабль для снабжения МКС грузами.
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Комментарии
Технологии , Наука и техника , Сергей Сопов , РИА Новости
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