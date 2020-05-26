Маск пожалел: воздушный старт в США провалился 

Отказ ракеты не позволил американской фирме Virgin Orbit осуществить ее старт с борта огромного самолета. Сочувствие уже выразил Илон Маск , который не понаслышке знает о трудностях в освоении космоса.

Неудачу потерпела попытка провести запуск космической ракеты при помощи самолета, которую накануне предприняла компания Virgin Orbit миллиардера Ричарда Брэнсона

Первый блин оказался комом — из-за технической неисправности ракета не смогла стартовать и выйти на околоземную орбиту.

Этот эксперимент должен был стать кульминацией семилетнего проекта по разработке и испытаниям новой космической системы, способной запускать в космос небольшие ракеты.

Самолет LauncherOne, модифицированный вариант бывшего пассажирского Boeing 747, с подвешенной под крылом ракетой LauncherOne поднялся в воздух с аэродрома в пустыне Мохаве, отделение ракеты произошло над акваторией Тихого океана. Однако согласно сообщению компании в Twitter, миссию пришлось вскоре прервать, о судьбе ракеты пока не сообщается.

«LauncherOne сохранил стабильность после отделения, и мы запустили нашу первую ступень NewtonThree, — написала Virgin Orbit в соцсети. — Но в самом начале работы третьей ступени произошла аномалия. Мы узнаем больше по мере того, как наши инженеры проанализируют большой объем данных, которые мы получили сегодня».

Как рассказал вице-президент компании по специальным проектам Уильям Померанц, отделение ракеты произошло штатно и было контролируемым. Запуск двигателя также состоялся в нужный момент, что представляет нетривиальную задачу для старта жидкостной ракеты в воздухе.

«Это наибольшая техническая опасность в программе», — пояснил он.

Известно, что после старта двигатель проработал буквально пару секунд, после чего произошел отказ, который в компании назвали аномалией.

Пока инженеры выясняют, идет ли речь об отказе программного обеспечения, оборудования или чего-то другого. «У нас есть некоторые причины для оптимизма на основе первых полученных данных».

После неудачной попытки экипаж самолета и вспомогательный самолет благополучно вернулись на базу. В компании сообщили, что инженеры получили достаточный объем данных, которые будут использованы для подготовки к следующему полету.

Свою поддержку уже выразил миллиардер Илон Маск, на ракете которого 27 мая впервые отправятся к МКС американские астронавты.

«Жаль услышать про это. Орбита — это сложно. Ракете Falcon 1 потребовалось четыре попытки», — написал он в Twitter.

«Мы ценим это, Илон. Мы восхищены данными, которые удалось сегодня получить», — ответили в компании.

Свое восхищение выразил и предприниматель Питер Бек, чья американская частная компания Rocket Lab с недавних пор заняла свою нишу на рынке запуска легких спутников с космодрома в Новой Зеландии.

«Запуск — это суперсложно, команда должна гордиться сегодняшней попыткой. Рад, что экипаж вернулся домой в безопасности», — написал он в Twitter.

Изначально первое испытание системы было запланировано на воскресенье, когда окно для старта открывалось в 19.00 мск. Однако первый пуск был отложен на сутки из-за неисправности датчика.

Ракета LauncherOne — двухступенчатый носитель, использующий топливо RP-1 и жидкий кислород в качестве окислителя. Virgin Orbit — одна из многих частных компаний, предлагающих свои инновационные способы запуска полезной нагрузки на орбиту. На сегодняшний день в ней работают порядка пятисот сотрудников.

Если предложенная схема запуска оправдает себя, компания намерена отправлять на орбиту спутники массой до 300 кг по цене $12 млн Для достижения таких показателей компании, правда, необходимо осуществлять 10-12 стартов в год, считает Эрик Бергер, обозреватель издания Ars Technica.

Отвечая накануне о финансовом состоянии компании, исполнительный директор Дэн Харт ответил уклончиво, заявив, что фирма сосредоточена на первом запуске. По его словам, компания имеет задел по контрактам на сотни миллионов долларов, в ее услугах также заинтересованы американские военные, которым нужны надежные и быстрые запуски спутников на орбиту с любым наклонением.