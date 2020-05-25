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Китай назвал сроки отправки зонда на Марс 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 42 минуты назад
Китай назвал сроки отправки зонда на Марс
Фото: globallookpress.com
Китай намерен осуществить запуск первого зонда для исследования Марса в июле этого года, сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC).
Запуск будет осуществлен в рамках 13-й пятилетки КНР (2016-2020 гг.) согласно плану национальной программы по освоению Марса, утвержденной в 2016 году. Зонд будет доставлен на Красную планету за семь месяцев с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-5», передает ТАСС соссылкой на Синьхуа.
Грузоподъемность носителя составляет 25 тонн при полете на низкую околоземную и 14 тонн в случае выхода на геостационарную переходную орбиту. В высоту «Чанчжэн-5» достигает 57 м, в диаметре составит 5 метров.
В дальнейшем правительство КНР собирается отправить на Марс пилотируемую миссию.
Напомним, в конце декабря Китай запустил созданную для миссии на Марс ракету.
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Технологии , Наука и техника , Человек года , Жизнь на Марсе , Синьхуа , ИТАР-ТАСС , Китай
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