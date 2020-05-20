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Стало известно об отказе «Роскосмоса» помогать НАСА улететь на Луну 

Lenta.ru 1 час назад
«Роскосмос» отказался помогать НАСА улететь на Луну
Фото: ТАСС
«Роскосмос» продолжительное время отказывался отправлять на Международную космическую станцию (МКС) миссии длительностью более полугода, которые бы помогли НАСА подготовить астронавтов для полетов на Луну и Марс, сообщает NASASpaceflight.com.
Согласно американскому изданию, ситуация изменилась недавно, когда стало известно, что, начиная с 2021 года, на МКС планируется организовать отправить десять годовых миссий с участием астронавтов.
«Эти миссии помогут исследователям лучше понять, как предполагаемый полет на Марс повлияет на организм человека и что можно сделать, чтобы смягчить негативные последствия», — пишет портал.
Издание напоминает, что 340-суточная миссия на МКС, в которой принимали участие астронавт Скотт Келли и космонавт Михаил Корниенко, завершилась в марте 2016 года, а длящаяся 328 суток миссия астронавта Кристины Кук закончилась в феврале 2020 года.
27 мая должен состояться старт космического корабля Crew Dragon американской компании SpaceX с астронавтами НАСА Бобом Бенкеном и Дагом Херли на борту. На следующий день летательный аппарат достигнет МКС. Последний раз США самостоятельно доставляли людей на околоземную орбиту 8 июля 2011 года, когда стартовал многоразовый пилотируемый космический корабль Atlantis программы Space Shuttle. С тех пор людей на МКС доставляют советские (российские) пилотируемые космические корабли «Союз». Последний пуск «Союза» с астронавтом, за который «Роскосмос» от НАСА получит 90 миллионов долларов, состоится осенью 2020 года, после чего Россия и США будут лишь обмениваться местами на собственных пилотируемых космических кораблях.
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Комментарии
Технологии , Наука , Наука и техника , Кристина Кук , Михаил Корниенко , Роскосмос , SpaceX , NASA
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