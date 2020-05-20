«Роскосмос» отказался помогать НАСА улететь на Луну

«Роскосмос» продолжительное время отказывался отправлять на Международную космическую станцию (МКС) миссии длительностью более полугода, которые бы помогли НАСА подготовить астронавтов для полетов на Луну и Марс, сообщает NASASpaceflight.com.

Согласно американскому изданию, ситуация изменилась недавно, когда стало известно, что, начиная с 2021 года, на МКС планируется организовать отправить десять годовых миссий с участием астронавтов.

«Эти миссии помогут исследователям лучше понять, как предполагаемый полет на Марс повлияет на организм человека и что можно сделать, чтобы смягчить негативные последствия», — пишет портал.

Издание напоминает, что 340-суточная миссия на МКС, в которой принимали участие астронавт Скотт Келли и космонавт Михаил Корниенко , завершилась в марте 2016 года, а длящаяся 328 суток миссия астронавта Кристины Кук закончилась в феврале 2020 года.