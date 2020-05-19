Ураганы становятся сильнее

Исследователи Университета Висконсина в Мэдисоне провели анализ 40 лет спутниковых данных и показали, что почти в каждом регионе мира, где формируются ураганы, их максимальная скорость ветра становится сильнее с каждым годом. Свои выводы исследователи представили в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Исследование основывается на предыдущей работе исследователей, опубликованной в 2013 году, которая выявила тенденции в усилении ураганов в течение 28 лет наблюдений. Однако, по словам исследователей, этот временной промежуток не давал достаточно убедительных данных. Для этого требовалось большее количество тематических исследований ураганов, которые показали бы статистически значимые результаты.

Чтобы повысить уверенность в результатах, исследователи расширили исследование, включив в него исследования ураганов по всему миру за промежуток с 1979 по 2017 годы. Используя аналитические методы, в том числе усовершенствованную технику Дворака, которая использует инфракрасные измерения температуры с геостационарных спутников для оценки интенсивности ураганов, ученые смогли создать более однородный набор данных, с помощью которого можно обнаруживать основные тенденции в поведении ураганных ветров на длительном промежутке времени.

«Главным препятствием для поиска тенденций является то, что с каждым десятилетием данные собираются с использованием все более современных инструментов, — говорит Джеймс Коссин, ведущий автор работы, сотрудник Университета Висконсина в Мэдисоне и Национального управления океанических и атмосферных исследований. — Каждый год данные немного отличаются от прошлого года, каждый новый спутник имеет новые инструменты и захватывает данные по-разному, поэтому в конце концов мы получаем эдакое сплетение данных различной степени точности с множества спутников».

Предыдущие исследования показали и другие изменения в поведении ураганов, которые происходили на протяжении десятилетий, например, их маршруты и скорость передвижения. В 2014 году Коссин выяснил маршруты полярных миграций ураганов, в течение которых тропические циклоны перемещались дальше на север или юг, подвергая находившееся ранее в безопасности прибрежное население большему риску. В 2018 году ученый продемонстрировал, что ураганы движутся более медленно по суше из-за изменений климата Земли. Это привело к увеличению риска наводнений, поскольку шторма формируются над городами и другими районами и часто остаются там в течение длительного периода времени.