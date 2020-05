Ураганы становятся сильнее

Исследователи Университета Висконсина в Мэдисоне провели анализ 40 лет спутниковых данных и показали, что почти в каждом регионе мира, где формируются ураганы, их максимальная скорость ветра становится сильнее с каждым годом. Свои выводы исследователи представили в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.