Интернет-технологии: импортозамещение зашло в тупик

Импортозамещение в сфере ИТ не задалось. Главная цель — повышение конкурентоспособности российской ИТ-продукции на мировом рынке — не выполняется. Если говорить о причинах кратко, то отечественные разработчики часто продают в России то, что за границей бесплатно. Нужно это признать, перестать имитировать успехи и заняться делом.

Где ошиблись?

Мы хотели, чтобы отечественный ИТ-продукт стал привлекателен за рубежом и соответствовал мировым требованиям и стандартам. По факту через пять лет после запуска импортозамещения мы имеем множество вариантов прикладного ПО, разработанного на основе открытого кода, либо собранного с небольшими доработками на базе зарубежного продукта. Такой софт делается быстро, не требует серьезного вложения сил и денег. И вполне успешно внедряется в российских организациях указанием «сверху».

С одной стороны, это вполне устраивает разработчиков подобного ПО — всегда есть рынок сбыта, вложения в разработку минимальные, продукт поддерживается государственной политикой. С другой стороны, он устраивает чиновников — ведь при поверхностном взгляде кажется, что импортозамещение работает на «ура» — доля российского софта на внутреннем рынке растет.

Но не нужно заглядывать даже на 5-10 лет вперед, чтобы понять: такой «полупродукт» не будет конкурентоспособен за границей. Он не обладает достаточной интеллектуальной ценностью, а большинство аналогов вообще предоставляется бесплатно. Когда «отечественный Х» — это немного доработанный «бесплатный зарубежный Y», то, простите, кому он нужен?

В отдаленной перспективе — такой продукт не будет привлекателен и на родине, потому что государство не станет жестко регулировать ИТ-рынок на постоянной основе. Импортозамещение — это лишь мера поддержки. На этой базе отечественная ИТ-отрасль должна стать самостоятельной, а ИТ-продукт интересен международному рынку.

А как надо?

Сначала о том, почему мы имеем то, что имеем? Потому что кому-то нужно было быстро сделать что-то российское, без оглядки на технологии. Нынешний подход к импортозамещению — выпуск аналогов, неважно какого качества. Это в высокотехнологичном мире не работает, если мы говорим о независимости от иностранных технологий.

Изначально нужно смотреть, что внутри импортозамещающих продуктов? Это собственные уникальные разработки производителя или собранный на базе чужого решения продукт? Проверять, имеют ли они реальную ценность для задач импортозамещения. Какой процент интеллектуального вклада содержит продукт? И, да, на первых этапах импортозамещения, пока нет хорошей отечественной операционной системы, они должны быть в первую очередь адаптированы для зарубежных ОС. Тем более, что это обязательное условие для работы с иностранными клиентами.

Импортозамещение может принести колоссальные результаты, если двигаться последовательно. Поэтапно от простого к сложному:

1. Прикладной софт.

2. Системный софт.

3. «Железо».

Сегодня в России решили начать с середины этого пути. Разработать «кое-какие» отечественные ОС на основе открытого кода, а потом делать упор на адаптацию прикладного софта к этим ОС. Добротного, конкурентоспособного, уникального прикладного софта, которому необходимо развиваться, а не тратить ресурсы на адаптацию к бесконечному количеству «отечественных ОС», наплодившихся на базе open source. Если это жизненно важно — выберете одну систему, тогда адаптация станет посильной задачей и игра будет стоить свеч.

Что особенно иррационально — это ставить преграду компаниям при внедрении в отечественные госструктуры в виде совместимости с «отечественными линуксами». Такая попытка предпринималась — Лабораторию Касперского , отечественного ИТ-флагмана, предлагали исключить из реестра отечественного ПО, потому что их продукт не адаптирован к «отечественным ОС».

Нормальный здоровый бизнес, планируя разработку на 3-5 лет вперед, не станет резко менять планы. Зато развернется на зарубежных рынках. Эти очевидные вещи нужно принять и на уровне инициатив в сфере импортозамещения, чтобы в противном случае из нее не выпали крупные, успешные российские игроки.

А вообще, прежде чем приступать к разработке системного ПО, давайте сделаем хотя бы отечественную базу данных, систему файлового аудита, давайте сделаем крутой поисковик и мир не будет использовать насквозь дырявый Elasticsearch. Это задачи, которые можно решить в обозримом будущем и на хорошем уровне.

Когда же мы доберемся до второго уровня импортозамещения — системного ПО — нужно будет сосредоточиться на сильных базовых технологиях, которые лежат в их основе: стабильности, универсальности, гибкой поддержке и прочее. Сделать это «наскоком» не получится. Как и достичь результата, разрабатывая ОС, просто придерживаясь пунктов техзадания. На третьем этапе ждут самые затратные ИТ-области, которые без помощи государства сами никуда не поедут. В первую очередь речь о разработке и производстве «железа». Но и тут нужно все делать постепенно, не пытаясь просто «заливать» разработчиков деньгами.

Коротко о главном

Чтобы импортозамещение действительно заработало, нужно ориентироваться на те компании, которые уже добились успеха и стали международными. Очевидный пример «Лаборатория Касперского», компания показывает, на что на самом деле нужно делать упор в разработке импортозамещающих ИТ-продуктов. Каких критериев придерживаться.

Первый критерий — доля интеллектуальной ценности в продукте. Второй — востребованность на зарубежных рынках. Я не раз говорил, что некоторые российские решения по информационной безопасности — на шаг впереди зарубежных. Это показывает и наш опыт в международном продвижении — мы, показывая наш флагман, видим wow-эффект. И, наконец, популярность и известность среди конечных пользователей — это третий критерий удачного импортозамещающего продукта.

Не стоит забывать про объективные экономические законы. В итоге заказчик выбирает продукт. Он должен отвечать его реальным потребностям, работать без сбоев и не нарушать бизнес-процессы. Тут директивы «сверху» не сработают — в любом законе найдутся лазейки. Сейчас, чтобы закупить нужный продукт в обход закона об импортозамещении, достаточно обосновать, что подходит только конкретное ПО с конкретными параметрами, и отечественные продукты автоматически отсеиваются.

К сожалению, импортозамещение в нынешнем виде больше похоже на схему по монетизации бесплатного исходного кода. Такой подход не выгоден в долгосрочной перспективе никому: государство не получает реальных высококонкурентных продуктов, госзаказчик вынужден тратиться на сомнительный аналог, а ИТ-бизнес, по сути, топчется на месте, потому что с таким продуктом на иностранном рынке делать нечего.

Лев Матвеев,

председатель совета директоров «СёрчИнформ»,

основатель комитета по информационной безопасности РУССОФТ