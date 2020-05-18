Рогозин оценил идею Маска о термоядерных взрывах на Марсе 

«Глава SpaceX предложил «терраформировать Марс», проведя большую серию термоядерных взрывов на полюсах планеты. Взорвать Марс вряд-ли удастся, но предлог для вывода в космическое пространство термоядерного оружия — очевидный. Судя по всему, США берут курс на милитаризацию космоса», — написал Рогозин в Twitter.

Ранее Маск предложил создать условия для земной жизни на Марсе, проведя большую серию термоядерных взрывов на полюсах планеты. По его идее, замерзший углекислый газ, из которого состоят ледяные шапки полюсов Марса, начнёт испаряться. Газ сделает атмосферу планеты плотнее и вызовет парниковый эффект — температура на ней повысится.

Исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александра Блошенко, комментируя идею Маска, в интервью ТАСС заявил, что для проведения такой программы необходим запуск не менее 10 тысяч ракет к полюсам Марса. Сам глава SpaceX отреагировал на слова представителя Роскосмоса в Twitter. «Не проблема», — написал он.