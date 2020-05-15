В России хотят разработать уборщика космического мусора

Рабочая группа "Аэронет" Национальной технологической инициативы планирует заказать и профинансировать разработку космического буксира для обслуживания спутников и уборки космического мусора, говорится в материалах рабочей группы, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Согласно материалам, среди потенциальных задач такого буксира: разведение спутников по орбитам, обслуживание спутниковых группировок, сбор и утилизация космического мусора.

Работы по аванпроектированию такого буксира планируется начать в текущем году. В планах у Национальной технологической инициативы привлечь в начале работ 75 тысяч долларов США на аванпроектирование не менее трех вариантов буксира.

Российский проект может стать одним из первых в мире. "На рынке ещё практически нет конкурентов с высокоэффективными ЭРД (электро-реактивными двигателями — ред.) буксирами, в то время как Россия является технологическим лидером в области ЭРД", — говорится в материалах.

Предполагается, что масса буксира будет около 80 кг и при этом он сможет транспортировать спутники или космический мусор массой до 150 килограммов на высоты до 1500 километров.