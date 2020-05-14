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В России профинансируют разработку сверхлегкой коммерческой ракеты 

РИА Новости 2 часа назад
В России профинансируют разработку сверхлегкой коммерческой ракеты
Фото: © РИА Новости / Сергей Мамонтов
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Рабочая группа «Аэронет» Национальной технологической инициативы намерена заказать и профинансировать разработку нескольких ракет-носителей сверхлегкого класса, из которых один проект получит дальнейшее развитие, говорится в материалах рабочей группы, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Согласно материалам, в 2020 году планируется выделить 150 тысяч долларов (при курсе 65 рублей за доллар США) на разработку не менее трех аванпроектов ракет.
Как пояснил РИА Новости соруководитель группы «Аэронет» Сергей Жуков, комментируя эти материалы, конкурс планируется объявить «не раньше, чем через несколько месяцев». При этом он отметил, что проект пока находится на стадии утверждения.
Из нескольких проектов планируется выбрать два проекта и в 2021 году провести их эскизную проработку. К проекту на разных этапах планируется привлечь Российскую венчурную компанию, Фонд содействия инновациям, Фонд перспективных исследований и Роскосмос.
В итоге должен быть выбран один проект космического носителя. Создание опытного образца ракеты и ее летные испытания планируется начать в 2024 году. А с 2025 года планируется выйти на прибыль, говорится в материалах.
Среди требований: масса ракеты от 13 до 20 тонн, она должна быть способна выводить на орбиту до 500 километров космические аппараты массой до 250 килограммов. Стоимость пуска должна составлять менее 3 миллионов долларов.
При консервативном сценарии к 2030 году планируется выйти на примерно 20 пусков таких ракет в год в интересах российских потребителей, а при оптимистичном сценарии — проводить более 40 пусков в интересах российских и зарубежных заказчиков.
Единственным действующим конкурентом на рынке пусковых услуг указана ракета Electron. Помимо того, в материалах рассмотрены другие потенциальные конкуренты.
Ракета Electron создана новозеландской «дочкой» американской компании Rocket Lab. Ее пуски проводятся с территории Северного острова Новой Зеландии.
С 2017 года осуществлено 11 пусков ракеты Electron, первый из которых был аварийным.
В настоящее время у России нет ракет сверхлегкого класса. Свой носитель подобной грузоподъемности создают Роскосмос совместно с Фондом перспективных исследований, однако он, в первую очередь, нацелен на отработку технологий авиационного возвращения первой ступени ракеты.
Носители сверхлегкого класса предназначены для запуска малых спутников или групп таких спутников в оперативном режиме. Для запуска на более тяжелых ракетах следует собрать большее количество малых аппаратов или запускать их в качестве попутной нагрузки с крупным спутником. Заказчикам не всегда удобно ждать таких запусков.
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Технологии , Армия , Войска , Наука и техника , Оружие , Сергей Жуков , Фонд перспективных исследований , Роскосмос , Российская венчурная компания , Фонд содействия инновациям , РИА Новости , Москва
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