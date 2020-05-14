В России профинансируют разработку сверхлегкой коммерческой ракеты 

МОСКВА , 14 мая — РИА Новости. Рабочая группа «Аэронет» Национальной технологической инициативы намерена заказать и профинансировать разработку нескольких ракет-носителей сверхлегкого класса, из которых один проект получит дальнейшее развитие, говорится в материалах рабочей группы, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Согласно материалам, в 2020 году планируется выделить 150 тысяч долларов (при курсе 65 рублей за доллар США) на разработку не менее трех аванпроектов ракет.

Как пояснил РИА Новости соруководитель группы «Аэронет» Сергей Жуков , комментируя эти материалы, конкурс планируется объявить «не раньше, чем через несколько месяцев». При этом он отметил, что проект пока находится на стадии утверждения.

В итоге должен быть выбран один проект космического носителя. Создание опытного образца ракеты и ее летные испытания планируется начать в 2024 году. А с 2025 года планируется выйти на прибыль, говорится в материалах.

Среди требований: масса ракеты от 13 до 20 тонн, она должна быть способна выводить на орбиту до 500 километров космические аппараты массой до 250 килограммов. Стоимость пуска должна составлять менее 3 миллионов долларов.

При консервативном сценарии к 2030 году планируется выйти на примерно 20 пусков таких ракет в год в интересах российских потребителей, а при оптимистичном сценарии — проводить более 40 пусков в интересах российских и зарубежных заказчиков.

Единственным действующим конкурентом на рынке пусковых услуг указана ракета Electron. Помимо того, в материалах рассмотрены другие потенциальные конкуренты.

Ракета Electron создана новозеландской «дочкой» американской компании Rocket Lab. Ее пуски проводятся с территории Северного острова Новой Зеландии.

С 2017 года осуществлено 11 пусков ракеты Electron, первый из которых был аварийным.

В настоящее время у России нет ракет сверхлегкого класса. Свой носитель подобной грузоподъемности создают Роскосмос совместно с Фондом перспективных исследований, однако он, в первую очередь, нацелен на отработку технологий авиационного возвращения первой ступени ракеты.

Носители сверхлегкого класса предназначены для запуска малых спутников или групп таких спутников в оперативном режиме. Для запуска на более тяжелых ракетах следует собрать большее количество малых аппаратов или запускать их в качестве попутной нагрузки с крупным спутником. Заказчикам не всегда удобно ждать таких запусков.