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Обнаружена причина формирования гор на Луне 

Популярная механика 2 часа назад
Обнаружена причина формирования гор на Луне
Фото: Популярная механика
Ученые заново изучили образцы лунных камней, доставленных на Землю в 1972 году «Аполлоном-17», и обнаружили в них следы кубических кристаллических структур циркония, которые возникают при температуре выше 2300 градусов по Цельсию, фактически — фианта, который затем вернулся в стабильное состояние, превратившись в бадделит.
В ходе анализа кристаллических структур выяснилось, что они образовались примерно 4,3 миллиарда лет назад, а предшествовавшая их появлению высокотемпературная фаза стала, по всей видимости, результатом мощного внешнего удара. Исследователи полагают, что это был удар гигантского метеорита, образовавшего воронку в несколько сотен километров диаметром и вызвавшего смешение внешних и внутренних слоев спутника.
По словам одного из авторов исследования, доктора Джеймса Дарлинга из Университета Портсмута, полученные результаты заставляют совершенно по-новому посмотреть на доставленные «Аполлоном-17» образцы, а в итоге — и на всю геологию Луны. «Эти невообразимо сильные метеоритные удары не только разрушали кору Луны, но, по сути, помогли сформировать ее», — считает Дарлинг.
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Технологии , Наука , Наука и техника
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