США заявили о взрыве российского аппарата на орбите

Военно-воздушные силы США заявили, что разгонный блок российской ракеты-носителя взорвался в космосе 8 мая. Образовались десятки обломков.

Разрушение бака «Фрегата-СБ» произошло утром 8 мая.

Отслеживаются 65 обломков — это не связано со столкновением с другим объектом, — цитирует РИА Новости сообщение 18-й эскадрильи контроля космического пространства ВВС США.

По информации издания, разрушившийся бак — космический мусор, который имел международное обозначение 2011-037B. До взрыва объект находился на орбите с минимальной высотой 422 километра и максимальной — 3606 километров.

Как писал NEWS.ru, российская частная компания «Спутникс» запланировала в четвёртом квартале этого года запустить на орбиту пять спутников, один из которых принадлежит Саудовской Аравии.