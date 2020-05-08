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Илон Маск начнет чипировать людей уже в 2020 году 

Газета.Ru 2 часа назад
«Исправит мозг»: Маск рассказал о чипизации людей
Фото: Газета.Ru
Илон Маск во второй раз стал гостем подкаста Джо Рогана, в рамках которого поделился своим мнением насчет эпидемии коронавируса. Когда экономика США начнет восстанавливаться, сколько осталось ждать первых чипов в мозгу и как произносится сложное имя новорожденного сына миллиардера — в материале «Газеты.Ru».
Генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск снова стал гостем подкаста Джо Рогана, в котором рассказал о прогрессе еще одного своего проекта — Neuralink. Эта компания займется разработкой устройств, которые будут имплантироваться в человеческий мозг и позволят людям использовать все возможности программного обеспечения в современном мире.
Также продукты компании помогут улучшить память и обеспечить прямой контакт с компьютерами и другой техникой.
Маск уверен, что с помощью решений Neuralink можно будет не только успешно лечить болезнь Паркинсона или Альцгеймера, но и «сохранить и усилить» функции мозга у здоровых людей.
Как заявил миллиардер в рамках подкаста, первые чипы для имплантации могут появиться уже в 2020 году.
«Нам предстоит еще много работы. Когда я говорю, что у нас, вероятно, есть шанс имплантировать чип в человека в течение года, это именно то, что я имею в виду — я думаю, у нас есть шанс помочь людям, сделав их здоровыми и восстановив некоторые функции, которые они потеряли», — пояснил Маск.
По его словам, чип потенциально может быть использован для восстановления зрения, слуха и движения конечностей, а также в борьбе с болезнями, которые поражают мозг.
«В принципе, он может исправить все проблемы с мозгом», — заявил бизнесмен.
В гостях у Джо Рогана бизнесмен Илон Маск не мог не затронуть тему пандемии коронавируса, которая больно ударила по бизнесу его компании Tesla. Общаясь с ведущим, Маск выразил уверенность, что бизнес в США вновь войдет в привычный режим в самое ближайшее время.
«Я считаю, что мы движемся к тому, чтобы «открыть» страну. Это случится очень быстро — в течение пары следующих недель», — предсказал Маск.
Глава Tesla не раз критично высказывался относительно самоизоляционных мер, которые он считает антиконституционными. Общаясь с Роганом, он еще раз подтвердил свою точку зрения, назвав действия властей в отношении карантина слишком агрессивными.
«Как в эту картину вписываются гражданские свободы? Что государство может тебя заставить сделать? Чего оно не может заставить тебя сделать, и что из этого нормально? Мне кажется, мы зашли слишком далеко», — заявил миллиардер.
По словам Маска, запрет на выход из дома на время карантина является нарушением конституции США, а значит любой штраф в отношении гражданина, скорее всего, может быть оспорен в суде.
Джо Роган коснулся темы отцовства — на этой неделе Илон Маск в шестой раз стал отцом. Больше всего общественность интересует имя малыша — Маск и мать ребенка Граймс решили назвать его «X Æ A-12».
Роган решил поинтересоваться, как произносится такая необычная комбинация.
«Сначала «Икс», как буква X. Æ произносится как «эш». А A-12 — это уже от меня…. Archangel-12, предшественник SR-71, самого крутого самолета на свете», — пояснил Маск, отметив, что имя сыну выбирала Граймс.
Впрочем, как заявили американские СМИ, законы штата Калифорния запрещают регистрировать младенцев с цифрами и символами в именах — допускаются лишь 26 букв английского алфавита, дефис и апостроф, так что новорожденный X Æ A-12 с большой долей вероятностью будет «по паспорту» носить другое имя.
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Технологии , Статьи , США , Джо Роган , Илон Маск , SpaceX , Газета.Ru
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