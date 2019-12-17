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Учёные сообщили о падании радиации из Антарктиду в Аргентину 

13 Новостей.ru 2 часа назад
Учёные сообщили о падании радиации из Антарктиду в Аргентину
Фото: РИА Новости
Некоторое время назад появились шокирующие новости о мощном источнике радиации в Антарктиде, причину которого не могли установить специалисты из мира науки. В различных предположениях говорилось о радиоактивных отходах со времен Второй мировой войны, а также выдвигались фантастические версии о корабле пришельцев, который потерпел крушение в прошлом, а радиация является внеземной.
Около месяца назад причину радиации удалось установить. Оказалось, что под водным ресурсами Антарктиды находится большой разлом, из которого выделяются различные соединения, в том числе и радиоактивные. Тогда специалисты предположили, что радиация может начать распространятся по миру, что и начинает сбываться.
Учёным удалось зафиксировать увеличение радиации рядом с берегами Антарктиде. В пробе воды было обнаружено большое содержание радона, который и является причиной повышенного уровня радиоактивности в воде. Но и это ещё не все, Помимо радона, специалисты обнаружили в воде стронций, что ещё больше настораживает касательно будущих прогнозов о распространении радиации из Антарктиды.
Стронций может накапливаться в костях, а попадать в организм может не только с водой, но и в виде употребления в пищу существ, которые находятся в зараженной воде.
Американские чиновники предложили свернуть все исследования в Антарктиде, а власти Аргентины отнеслись спокойно к заявлению учёных. Чем закончится история с радиацией, пока что никому не известно
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Теги:
Технологии , Наука , Наука и техника , Аргентина
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