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Источник: запуск «Глонасс-М» перенесли из-за замечания к ракете 

РИА Новости 2 часа назад
Запуск «Глонасс-М» перенесли из-за замечания к ракете
Фото: РИА Новости
Планировавшийся во вторник с космодрома Плесецк пуск ракеты-носителя ракеты-носителя "Союз-2.1б" с навигационным спутником "Глонасс-М" отложен из-за некоего замечания к ракете, сообщил РИА Новости во вторник источник в ракетно-космической отрасли.
Пуск ракеты "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и спутником "Глонасс-М" с космодрома Плесецк намечался на сегодня.
"Пуск отложен из-за неготовности третьей ступени ракеты-носителя "Союз-2.1б"", — сказал собеседник агентства, не уточняя детали.
По его словам, специалистам предстоит выяснить, связано ли это замечание с самой ступенью или с работой систем стартового комплекса.
В "Роскосмосе" РИА Новости не стали комментировать данную информацию.
Ранее еще один источник агентства в отрасли рассказал, что новый аппарат заменит на орбите спутник "Глонасс-М" с системным номером 742, который перестал функционировать в августе, отработав гарантийный срок семь лет.
Сейчас орбитальная группировка российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС включает 27 космических аппаратов (25 "Глонасс-М" и два "Глонасс-К"), из которых 22 работают по целевому назначению, один находится в орбитальном резерве, один — на этапе летных испытаний, еще три — на техническом обслуживании.
Для глобального покрытия Земли навигационными сигналами системы нужны 24 работающих спутника.
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Теги:
Технологии , Наука и техника , Роскосмос , РИА Новости , Плесецк
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