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Завершены летные испытания спутника «Метеор» №2-2 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
Завершены летные испытания спутника «Метеор» №2-2
Фото: РИА Новости
Гидрометеорологический спутник «Метеор» №2-2 прошел летные испытания и признан годным для решения целевых задач, сообщили в Роскосмосе.
«Заслушав и обсудив в соответствии с повесткой заседания доклады представителей организаций промышленности и тематических заказчиков об итогах летных испытаний, госкомиссия рекомендовала государственному заказчику использовать космический комплекс «Метеор-3М» со спутником «Метеор-М» № 2-2 для решения целевых задач», — передает ТАСС сообщение госкорпорации.
Заседание прошло 7 декабря. Как отметила госкомиссия, программа летных испытаний выполнена в полном объеме, были проверены все служебные системы и целевая аппаратура, а также проведена ее калибровка.
В Роскосмосе, уточники, что сейчас «в корпорации „ВНИИЭМ“ ведутся работы по созданию еще двух гидрометеорологических аппаратов серии „Метеор-М“, которые войдут в состав космического комплекса „Метеор-3М“.
Напомним, 5 июля ракета „Союз-2.1б“ с российским метеорологическим спутником „Метеор-М“ № 2-2 и еще 32 малыми спутниками стартовала с космодрома Восточный.
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Теги:
Технологии , Наука и техника , Роскосмос , ВНИИЭМ , ИТАР-ТАСС
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