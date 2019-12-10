Завершены летные испытания спутника «Метеор» №2-2

Гидрометеорологический спутник «Метеор» №2-2 прошел летные испытания и признан годным для решения целевых задач, сообщили в Роскосмосе.

«Заслушав и обсудив в соответствии с повесткой заседания доклады представителей организаций промышленности и тематических заказчиков об итогах летных испытаний, госкомиссия рекомендовала государственному заказчику использовать космический комплекс «Метеор-3М» со спутником «Метеор-М» № 2-2 для решения целевых задач», — передает ТАСС сообщение госкорпорации.

Заседание прошло 7 декабря. Как отметила госкомиссия, программа летных испытаний выполнена в полном объеме, были проверены все служебные системы и целевая аппаратура, а также проведена ее калибровка.

Роскосмосе , уточники, что сейчас «в корпорации „ВНИИЭМ“ ведутся работы по созданию еще двух гидрометеорологических аппаратов серии „Метеор-М“, которые войдут в состав космического комплекса „Метеор-3М“.

Напомним, 5 июля ракета „Союз-2.1б“ с российским метеорологическим спутником „Метеор-М“ № 2-2 и еще 32 малыми спутниками стартовала с космодрома Восточный.