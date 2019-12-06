США хотят вернуться на Луну. Что им мешает?

Тяжелый случай

Boeing считается одной из ведущих в мире аэрокосмических корпораций. Тем не менее сложившееся за последние годы положение дел в американской компании оставляет желать лучшего. Из-за проблем с пассажирским самолетом 737 MAX выручка подразделения Boeing Commercial Airplanes (BCA), занимающегося коммерческой авиацией, в третьем квартале 2019-го по сравнению с аналогичным периодом 2018-го упала на 41,2 процента, составив 8,2 миллиарда долларов. Дела в подразделении, Boeing Defense, Space & Security (BDSS), производящем военные и космические летательные аппараты, тоже оставляют желать лучшего, хотя его доходы, по сравнению прошлым периодом, немного выросли. Почему во многом именно из-за Boeing американцы до сих пор вновь не оказались на Луне — рассказывает «Лента.ру».

Стратегическое упущение

Главной неудачей BDSS за минувший год можно считать июльский отказ от участия на имеющихся условиях в тендере по программе Ground-Based Strategic Deterrent Военно-воздушных сил США , предполагающей постепенную замену с 2027 года всех 450 американских межконтинентальных баллистических ракет (МБР) наземного базирования LGM-30G Minuteman III. Причина в том, что в корпорации не смогли сформировать более выгодное экономически предложение по сравнению с другим претендентом на победу в конкурсе, американской корпорацией Northrop Grumman, поскольку последняя успела в июне 2018 года приобрести компанию Orbital ATK, занимающую лидирующее положение на американском рынке твердотопливных ракетных двигателей (ТТРД).

Согласно Boeing, «нынешний подход к приобретению не обеспечивает равных условий для честной конкуренции». В корпорации уверяли, что приобретение ТТРД у Orbital ATK (в настоящее время подразделение Northrop Grumman Innovation Systems), которая бы в случае победы в тендере могла выступить подрядчиком, на конкурентных условиях невозможно. Предложенное Boeing решение проблемы — покупка ТТРД в качестве «оборудования, поставляемого правительством» — не нашло понимания в Вашингтоне.

Примечательно, что именно Boeing выступал головным разработчиком и производителем LGM-30G Minuteman III — основы наземной компоненты ядерной триады США. Таким образом корпорация потеряла минимум 85 миллиардов долларов, которые она могла бы получить, разработав, выпустив и обслуживая ракеты программы GBSD.

Сверхтяжелый случай

Создаваемая почти десять лет под руководством BDSS (посредством United Launch Alliance (ULA) — совместного предприятия Boeing и Lockheed Martin) сверхтяжелая ракета Space Launch System (SLS) регулярно сталкивается с перерасходованием средств и затягиванием сроков даже несмотря на то, что на перспективное средство выведения американский бюджет ежегодно выделяет около 2 миллиардов долларов.

НАСА уверены, что над первой ступенью (центральным блоком) SLS в Boeing работает недостаточное число технических специалистов. В корпорации, реагируя на данное замечание, утверждают, что космическое агентство слишком часто меняет требования к конструкции носителя, в результате чего возникает необходимость пересмотра ставших устаревшими технических решений.

Недовольна работой Boeing и НАСА, и Счетная палата США. В отчете, опубликованном в июне 2019 года, регулятор обвиняет космическое агентство в увеличении стоимости разработки SLS, а компанию — в получении дополнительного вознаграждения за работы по сверхтяжелой ракете. Согласно отчету Управления главного инспектора, опубликованному в ноябре, стоимость разового пуска SLS фактически составит 2 миллиарда долларов, что достаточно трудно объяснить сколько-нибудь выдающимися технологическими особенностями данного носителя по сравнению, например, со сверхтяжелой ракетой Falcon Heavy от американской компании SpaceX , стоимость пуска которой начинается с 90 миллионов долларов.

Звездная болезнь

В ноябрьском отчете Управления главного инспектора содержится еще одна интересная особенность взаимодействия НАСА и Boeing. В докладе регулятора говорится, что в рамках программы Commercial Crew Transportation Capability (CCtCap), предполагающей создание частными компаниями пилотируемых космических кораблей для доставки астронавтов на низкую околоземную орбиту, агентство доплатило корпорации 287 миллионов долларов, которые стали совсем не последним аргументом в пользу того, чтобы Boeing продолжил свое участие в проекте.

Подобное финансирование SpaceX, являющейся еще одним участником CCtCap, предоставлено не было, что особенно странно, поскольку за участие в программе Boeing получил 4,82 миллиарда долларов, тогда как SpaceX — 3,14 миллиарда долларов.

Согласно регулятору, стоимость одного места на космическом корабле Boeing Starliner составит 90 миллионов долларов, тогда как на SpaceX Crew Dragon — всего 55 миллионов. При этом второй летательный аппарат, в отличие от первого, уже (в беспилотном режиме) совершил (в феврале) одну миссию к Международной космической станции (МКС), тогда как первый полет Starliner на околоземную орбиту запланирован на декабрь. Согласно отчету Управления главного инспектора, с людьми Crew Dragon полетит к МКС также раньше, чем Starliner. Комментируя отчет регулятора, в Boeing не согласились с указанной ценой места на своем космическом корабле, однако отказались назвать ее конкретную величину, сославшись на конкуренцию.

Старые заслуги

Реагируя на отчет Управления главного инспектора, Boeing упрекнул своего конкурента — SpaceX. «Starliner выводится самым надежным носителем на рынке, ракетой Atlas V, модифицированным для обеспечения безопасных полетов в космос людей, имеющих реальный опыт в этой области», — говорится в сообщении Boeing. Там же отмечается, что компания начала разработку космического корабля намного позже «своего конкурента» (SpaceX), пилотируемый корабль которого (Crew Dragon) создан на базе грузового транспортного корабля (Dragon), чья разработка также финансировалась НАСА.

Как замечают американские комментаторы, в действительности Boeing не имеет опыта в оптимизации ракеты для пилотируемых миссий, а последняя подобная работа более полувека назад проводилась специалистами компании Martin Marietta (прекратила свое существование после образования Lockheed Martin), адаптировавшими МБР LGM-25C Titan II к проекту Gemini.

Подобные заявления подразделения BDSS, живущего главным образом на средства госзаказа, являются типичным примером неспособности монополии существовать в условиях рыночной конкуренции, а также необходимостью вместо бизнеса заниматься социальной сферой, в частности поддерживать определенный уровень занятости сотрудников на своих площадках.

Здесь стоит обратить внимание на твит американского физика Джорджа Соуэрса, который несколько лет назад возглавлял в ULA исследовательскую группу, занимающуюся среди прочего вопросами орбитальной дозаправки, которую в компании посчитали угрозой разработке SLS, поскольку решение, предлагаемое учеными, позволяло исследовать дальний космос существующими тогда носителями. «Boeing пришел в ярость и попытался меня уволить. Слава моему генеральному директору, который за меня заступился. Но нам запретили даже говорить об этом», — написал в Twitter специалист.

По его мнению, если бы несколько лет назад в ULA согласилось с концепцией многоразовой криогенной верхней ракетной ступени Advanced Cryogenic Evolved Stage (ACES), то в настоящее время Boeing и Lockheed Martin были бы мировыми монополистами в такой технологии.