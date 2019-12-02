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Эксперты прокомментировали обязательное сканирование лиц при покупке SIM-карт 

Газета.Ru 3 часа назад
«Цифровой концлагерь»: зачем сканировать покупателя?
Фото: Газета.Ru
Пользователей мобильной связи в Китае обязали проходить обязательную процедуру сканирования лица при покупке новых SIM-карт, сообщают зарубежные СМИ. «Газета.Ru» пообщалась с экспертами, чтобы оценить эффективность и этические последствия внедрения такой технологии.

Слежка повсюду

Пользователей мобильной связи в Китае обязали проходить процедуру сканирования лица при покупке новых SIM-карт, сообщает «Би-би-си». Как заявили власти КНР, эта мера призвана «защитить права и интересы граждан в киберпространстве».
Ранее при покупке «симки» китайским абонентам требовалось предоставить свой ID (аналог паспорта) и фотографию.
Однако с течением времени и развитием технологий этих мер оказалось недостаточно — теперь в Китае необходимо отсканировать свое лицо, чтобы подтвердить свою личность и заодно соответствие предъявленному персональному удостоверению.
Министерство промышленности и информатизации КНР считает, что сканирование лица поможет правительству идентифицировать всех тех, кто пользуется мобильной связью. Кроме того, большинство китайцев заходят в интернет с телефона, так что новая мера деанонимизирует и часть пользователей Всемирной паутины.
Исследователь в сфере искусственного интеллекта (ИИ) Оксфордского университета Джеффри Динг рассказал «Би-би-си», что таким образом Китай очевидно пытается усилить кибербезопасность в стране и сократить интернет-мошенничество. Однако, нельзя не заметить и другое стремление — получить еще больше контроля над местным населением.
«Это похоже на централизованную попытку получить информацию обо всех сразу», — считает Динг.
Впервые введение обязательного сканирования лица было анонсировано в сентябре, но прошло практически незамеченным в местных СМИ. Однако, в социальных сетях началось бурное обсуждение нового способа идентификации.
«За людьми следят все больше и больше. Государство чего-то боится?» — спрашивает один из пользователей Weibo.
Другие пожаловались на то, что в Китае постоянно случаются утечки информации.
«Если раньше воры знали только твое имя, то в будущем будут знать и то, как ты выглядишь», — заявил другой юзер.
Его поддержал другой комментатор, заявивший о том, что ему часто поступают звонки от мошенников, которые знают его имя и адрес:
«Теперь они смогут описать и то, как я выгляжу?».
Впрочем, не все пользователи настроены так категорично — они считают, что эта мера просто «идет в ногу в технологическим прогрессом».

Пугающий тренд

На сегодняшний день сканирование лица является наиболее оптимальным и надежным способом идентификации пользователя, рассказал «Газете.Ru» директор информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков.
«Пока ничего лучше не придумали — на сегодняшний день это лучший вариант, но вполне вероятно, что с развитием технологий появятся другие способы, чтобы идентифицировать человека», — считает Кусков.
На вопрос о том, не является ли обязательный сбор биометрии при покупке SIM-карты неэтичным ввиду невозможности отказаться от услуг связи в современном мире, эксперт ответил, что это предположение «притянуто за уши».
«Мы же получаем, например, загранпаспорта, при этом сдаем биометрические данные и как-то продолжаем жить. Так же делают и в других странах. Можно бесконечно долго говорить о приватности, но, к сожалению, мы живем в глобальном мире, который выглядит уже не так, как он выглядел много лет назад. Мы движемся в сторону тотального слежения, и эта тенденция будет только нарастать», — заявил собеседник «Газеты.Ru».
Аналитик MForum Analytics Алексей Бойко считает, что принудительное сканирование лица само по себе вряд ли является достаточной мерой для борьбы с мошенниками без, например, прямого запрета на перепродажу SIM-карт или устройств с eSIM модулями на борту.
«Данные собираются безусловно не только для контроля за тем, кто каким телефонным номером пользуется. Это, скорее, способ быстро собрать биометрию с большего числа граждан.
А как затем будут использоваться эти персональные данные — знают только силовики Китая.
Можно предположить с высокой долей вероятности, что это делается как очередной шаг по повышению контроля представителей властных структур над обществом, не зря некоторые наблюдатели говорят ни много, ни мало, о построении так называемого «цифрового концлагеря». Да, современные технологии, такие как массовое и обязательное распознавание лиц этому могут способствовать», — заявил Бойко.
По его словам, тренд на повышение градуса контроля является пугающим.
«Применительно к нашей стране безусловно следует опасаться того, что передовой опыт китайских товарищей будет внимательно и оперативно изучен и, вполне возможно, ускорит принятие решения о его тиражировании и в России. Разумеется, под благими лозунгами борьбы с терроризмом, защиты детей и т.п., что обычно используется при доведении до масс непопулярных решений», — заключил эксперт.
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Теги:
Технологии , Интернет , Статьи , Денис Кусков , Алексей Бойко , Минпромторг , Газета.Ru , BBC News , Китай
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