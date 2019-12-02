«Цифровой концлагерь»: зачем сканировать покупателя?

Эксперты прокомментировали обязательное сканирование лиц при покупке SIM-карт

Пользователей мобильной связи в Китае обязали проходить обязательную процедуру сканирования лица при покупке новых SIM-карт, сообщают зарубежные СМИ. «Газета.Ru» пообщалась с экспертами, чтобы оценить эффективность и этические последствия внедрения такой технологии.

Слежка повсюду

Пользователей мобильной связи в Китае обязали проходить процедуру сканирования лица при покупке новых SIM-карт, сообщает «Би-би-си». Как заявили власти КНР, эта мера призвана «защитить права и интересы граждан в киберпространстве».

Ранее при покупке «симки» китайским абонентам требовалось предоставить свой ID (аналог паспорта) и фотографию.

Однако с течением времени и развитием технологий этих мер оказалось недостаточно — теперь в Китае необходимо отсканировать свое лицо, чтобы подтвердить свою личность и заодно соответствие предъявленному персональному удостоверению.

Министерство промышленности и информатизации КНР считает, что сканирование лица поможет правительству идентифицировать всех тех, кто пользуется мобильной связью. Кроме того, большинство китайцев заходят в интернет с телефона, так что новая мера деанонимизирует и часть пользователей Всемирной паутины.

Исследователь в сфере искусственного интеллекта (ИИ) Оксфордского университета Джеффри Динг рассказал «Би-би-си», что таким образом Китай очевидно пытается усилить кибербезопасность в стране и сократить интернет-мошенничество. Однако, нельзя не заметить и другое стремление — получить еще больше контроля над местным населением.

«Это похоже на централизованную попытку получить информацию обо всех сразу», — считает Динг.

Впервые введение обязательного сканирования лица было анонсировано в сентябре, но прошло практически незамеченным в местных СМИ. Однако, в социальных сетях началось бурное обсуждение нового способа идентификации.

«За людьми следят все больше и больше. Государство чего-то боится?» — спрашивает один из пользователей Weibo.

Другие пожаловались на то, что в Китае постоянно случаются утечки информации.

«Если раньше воры знали только твое имя, то в будущем будут знать и то, как ты выглядишь», — заявил другой юзер.

Его поддержал другой комментатор, заявивший о том, что ему часто поступают звонки от мошенников, которые знают его имя и адрес:

«Теперь они смогут описать и то, как я выгляжу?».

Впрочем, не все пользователи настроены так категорично — они считают, что эта мера просто «идет в ногу в технологическим прогрессом».

Пугающий тренд

На сегодняшний день сканирование лица является наиболее оптимальным и надежным способом идентификации пользователя, рассказал «Газете.Ru» директор информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков

«Пока ничего лучше не придумали — на сегодняшний день это лучший вариант, но вполне вероятно, что с развитием технологий появятся другие способы, чтобы идентифицировать человека», — считает Кусков.

На вопрос о том, не является ли обязательный сбор биометрии при покупке SIM-карты неэтичным ввиду невозможности отказаться от услуг связи в современном мире, эксперт ответил, что это предположение «притянуто за уши».

«Мы же получаем, например, загранпаспорта, при этом сдаем биометрические данные и как-то продолжаем жить. Так же делают и в других странах. Можно бесконечно долго говорить о приватности, но, к сожалению, мы живем в глобальном мире, который выглядит уже не так, как он выглядел много лет назад. Мы движемся в сторону тотального слежения, и эта тенденция будет только нарастать», — заявил собеседник «Газеты.Ru».

Аналитик MForum Analytics Алексей Бойко считает, что принудительное сканирование лица само по себе вряд ли является достаточной мерой для борьбы с мошенниками без, например, прямого запрета на перепродажу SIM-карт или устройств с eSIM модулями на борту.

«Данные собираются безусловно не только для контроля за тем, кто каким телефонным номером пользуется. Это, скорее, способ быстро собрать биометрию с большего числа граждан.

А как затем будут использоваться эти персональные данные — знают только силовики Китая.

Можно предположить с высокой долей вероятности, что это делается как очередной шаг по повышению контроля представителей властных структур над обществом, не зря некоторые наблюдатели говорят ни много, ни мало, о построении так называемого «цифрового концлагеря». Да, современные технологии, такие как массовое и обязательное распознавание лиц этому могут способствовать», — заявил Бойко.

По его словам, тренд на повышение градуса контроля является пугающим.