На МКС впервые в мире вырастили искусственную кость

Российским ученым удалось первыми в мире вырастить искусственную кость в космических условиях. Для этого был использован биопринтер «Орган. Авт», способный печатать объекты в условиях невесомости.

Фото: 3D Bioprinting Solutions.

В отличие от традиционной 3D-печати, «Орган. Авт» создает объект сразу со всех сторон благодаря принципу магнитной левитации.

Директор Института металлургии и материаловедения имени Байкова РАН Владимир Комлев рассказал, что в исследовании использовались биосовместимые материалы на основе кальций-фосфатной керамики.

По своему составу они практически идентичны неорганической составляющей кости. Уникальных свойств разработки удалось достигнуть за счет самоорганизации материала при физиологических температурах.

«С помощью такого способа производства космонавтам удалось сформировать из керамических частиц фрагмент костной ткани сфероидной формы, — пояснил эксперт. — После чего фрагменты начали взаимодействовать друг с другом, образуя устойчивые химические связи».

Затем живые остеобразующие клетки равномерно распределили по поверхности сфероида. В дальнейшем они сформировали тканеинженерную конструкцию, добавил специалист.

Кости, созданные в космосе, могут быть использованы для лечения космонавтов. В дальнейшем исследователи планируют использовать в искусственных костях стволовые клетки с ДНК человека. Это позволит снизить риск отторжения имплантатов.