Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кремль ответил Зеленскому о статусе Крыма
Кремль ответил Зеленскому о статусе Крыма
Политика
Найденная в яме школьница была изнасилована
Найденная в яме школьница была изнасилована
Происшествия
Пока вы спали: США готовят удар по «Северному потоку-2»
Пока вы спали: США готовят удар по «Северному потоку-2»
В мире
Зеленский заявил о недоверии к Путину
Зеленский заявил о недоверии к Путину
В мире

На МКС впервые в мире вырастили искусственную кость 

Medical Note 3 часа назад
На МКС впервые в мире вырастили искусственную кость
Фото: Medical Note
Российским ученым удалось первыми в мире вырастить искусственную кость в космических условиях. Для этого был использован биопринтер «Орган. Авт», способный печатать объекты в условиях невесомости.
Фото: 3D Bioprinting Solutions.
В отличие от традиционной 3D-печати, «Орган. Авт» создает объект сразу со всех сторон благодаря принципу магнитной левитации.
Директор Института металлургии и материаловедения имени Байкова РАН Владимир Комлев рассказал, что в исследовании использовались биосовместимые материалы на основе кальций-фосфатной керамики.
По своему составу они практически идентичны неорганической составляющей кости. Уникальных свойств разработки удалось достигнуть за счет самоорганизации материала при физиологических температурах.
«С помощью такого способа производства космонавтам удалось сформировать из керамических частиц фрагмент костной ткани сфероидной формы, — пояснил эксперт. — После чего фрагменты начали взаимодействовать друг с другом, образуя устойчивые химические связи».
Затем живые остеобразующие клетки равномерно распределили по поверхности сфероида. В дальнейшем они сформировали тканеинженерную конструкцию, добавил специалист.
Кости, созданные в космосе, могут быть использованы для лечения космонавтов. В дальнейшем исследователи планируют использовать в искусственных костях стволовые клетки с ДНК человека. Это позволит снизить риск отторжения имплантатов.
Видео дня. Проучил: полицейский разбил стекло в маршрутке
Medical Note: последние новости
Почему детям нельзя вытряхивать воду из ушей Почему детям нельзя вытряхивать воду из ушей Анна Семенович рассказала о своей болезни Анна Семенович рассказала о своей болезни Мирослава Дума сообщила о смертельном заболевании Мирослава Дума сообщила о смертельном заболевании
Комментарии 
Теги:
Технологии , Наука , Наука и техника , Владимир Комлев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль ответил Зеленскому о статусе Крыма
Кремль ответил Зеленскому о статусе Крыма 49
Найденная в яме школьница была изнасилована
Найденная в яме школьница была изнасилована 71
Пока вы спали: США готовят удар по «Северному потоку-2»
Пока вы спали: США готовят удар по «Северному потоку-2» 250
Зеленский заявил о недоверии к Путину
Зеленский заявил о недоверии к Путину 394
Захарова ответила желающей российских областей Украине
Захарова ответила желающей российских областей Украине 785
Видео
Китай ввел санкции против США
00:28
Китай ввел санкции против США
В мире Азия
Кремль ответил Зеленскому о статусе Крыма
03:03
Кремль ответил Зеленскому о статусе Крыма
Политика Украина
Пока вы спали: США готовят удар по «Северному потоку-2»
02:56
Пока вы спали: США готовят удар по «Северному потоку-2»
В мире
Доцента-убийцу признали склонным к суициду
00:25
Доцента-убийцу признали склонным к суициду
Происшествия
В России подвели итоги «Черной пятницы»
00:54
В России подвели итоги «Черной пятницы»
Общество Другое
РФ и Украина: каковы шансы восстановления отношений
02:38
РФ и Украина: каковы шансы восстановления отношений
В мире Конфликты
«Рты затыкали, чтобы криков никто не слышал»
00:51
«Рты затыкали, чтобы криков никто не слышал»
Происшествия Общество
Россия напугала США мощным сталинским проектом
03:04
Россия напугала США мощным сталинским проектом
Общество
В Крыму ответили на заявления о рекордной смертности
01:19
В Крыму ответили на заявления о рекордной смертности
Общество
Саакашвили пожалел о своей ошибке
03:03
Саакашвили пожалел о своей ошибке
В мире Кавказ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение