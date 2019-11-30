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Россия отказалась торопиться на Луну 

Lenta.ru 1 час назад
Россия отказалась торопиться на Луну
Фото: globallookpress.com
Россия реализует свои лунные программы, однако не торопится это делать в том режиме, который практикуют другие страны, заявил Центру социального проектирования «Платформа» руководитель пресс-службы «Роскосмоса» Владимир Устименко.
«Лунные программы у нас есть и будут, но не в том ажиотаже и ритме, которые нам пытаются навязать другие страны. В будущем году мы отправляем совместный аппарат ExoMars к Красной планете», — сказал представитель госкорпорации.
В ноябре Научно-технический совет «Роскосмоса» и бюро Совета Российской академии наук по космосу решили доработать эскизный проект космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса, изначально разрабатываемого для полетов на Луну.
В сентябре журналист Тейлор Динерман написал в The Wall Street Journal, что НАСА не следует сотрудничать с Россией в проекте международной окололунной станции Gateway, поскольку это может помочь последней создать собственную базу на естественном спутнике Земли.
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Теги:
Технологии , Наука и техника , Владимир Устименко , Роскосмос , РАН , NASA , Wall Street Journal
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