Нанотрубки превратили в прозрачные динамики и шумоизоляцию

Разработка российских учёных позволит использовать инновационную прозрачную плёнку как для передачи звука, так и для защиты от него.

Исследователи российского Сколтеха объявили о создании прозрачной плёнки, в основе которой лежит слой нанотрубок. Новая разработка способна как передавать широкий диапазон звуков, так и служить поглощающим шум материалом, сообщают "Известия".

Принцип работы плёнки основывается на термоакустическом эффекте, когда переменный ток нагревает нанотрубки, вызывая периодическое тепловое расширение внутри подложки, позволяющее распространять звуковую волну. Использовать плёнку можно как на жёсткой, так и на гибкой основе.

Среди преимуществ динамиков на основе нанотрубок названа их способность распространять звук сразу во всех направлениях, а также возможность транслировать звук любой частоты. Среди потенциальных областей использования изобретения называются калибровки ультразвукового оборудования, систем ориентирования роботов, водная локация плавательных аппаратов и санации дна, а также для активного шумоподавления в домах.

"К нам обращались также строители крупных автотрасс, предлагали использовать этот материал для отпугивания крупных животных. Например, лосей, которые выбегают на дороги и провоцируют аварии. С помощью ультразвука эту проблему можно решить довольно легко, он некомфортен для животных и заставляет их уходить обратно в лес", — заявил аспирант Сколтеха Степан Романов.

В настоящее время учёные изучают потенциал инновационной плёнки и возможности её коммерческого производства, а также заинтересованность рынка в новой разработке.