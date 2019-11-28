Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Германия ответила на послание Путина
Германия ответила на послание Путина
Политика
Турция из-за России начала новый конфликт
Турция из-за России начала новый конфликт
В мире
Самолет Шойгу не смог приземлиться в Бишкеке
Самолет Шойгу не смог приземлиться в Бишкеке
Политика
Чеченцев арестовали во Франции за поднятые пальцы
Чеченцев арестовали во Франции за поднятые пальцы
Происшествия

Нанотрубки превратили в прозрачные динамики и шумоизоляцию 

Популярная механика 3 часа назад
Нанотрубки превратили в прозрачные динамики и шумоизоляцию
Фото: Shutterstock
Разработка российских учёных позволит использовать инновационную прозрачную плёнку как для передачи звука, так и для защиты от него.
Исследователи российского Сколтеха объявили о создании прозрачной плёнки, в основе которой лежит слой нанотрубок. Новая разработка способна как передавать широкий диапазон звуков, так и служить поглощающим шум материалом, сообщают "Известия".
Принцип работы плёнки основывается на термоакустическом эффекте, когда переменный ток нагревает нанотрубки, вызывая периодическое тепловое расширение внутри подложки, позволяющее распространять звуковую волну. Использовать плёнку можно как на жёсткой, так и на гибкой основе.
Среди преимуществ динамиков на основе нанотрубок названа их способность распространять звук сразу во всех направлениях, а также возможность транслировать звук любой частоты. Среди потенциальных областей использования изобретения называются калибровки ультразвукового оборудования, систем ориентирования роботов, водная локация плавательных аппаратов и санации дна, а также для активного шумоподавления в домах.
"К нам обращались также строители крупных автотрасс, предлагали использовать этот материал для отпугивания крупных животных. Например, лосей, которые выбегают на дороги и провоцируют аварии. С помощью ультразвука эту проблему можно решить довольно легко, он некомфортен для животных и заставляет их уходить обратно в лес", — заявил аспирант Сколтеха Степан Романов.
В настоящее время учёные изучают потенциал инновационной плёнки и возможности её коммерческого производства, а также заинтересованность рынка в новой разработке.
Видео дня. Мошенница использовала женщин как инкубаторы
Популярная механика: последние новости
«Роскосмосу» вернули ракету на доработку «Роскосмосу» вернули ракету на доработку Американцы закончили работу над пассажирским космическим кораблем Американцы закончили работу над пассажирским космическим кораблем «Роскосмос» объявил имя нового космического робота «Роскосмос» объявил имя нового космического робота
Комментарии 
Теги:
Технологии , Наука и техника , газета "Известия"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Германия ответила на послание Путина
Германия ответила на послание Путина 19
Турция из-за России начала новый конфликт
Турция из-за России начала новый конфликт 320
Самолет Шойгу не смог приземлиться в Бишкеке
Самолет Шойгу не смог приземлиться в Бишкеке 4
Чеченцев арестовали во Франции за поднятые пальцы
Чеченцев арестовали во Франции за поднятые пальцы 20
Названа причина смерти пациентки Каабака
Названа причина смерти пациентки Каабака 1
Видео
Закон о Гонконге: США возмутили Китай и мировые рынки
03:03
Закон о Гонконге: США возмутили Китай и мировые рынки
США Азия
Беспорядки в Грузии: демонстранты подрались с оппозицией
03:46
Беспорядки в Грузии: демонстранты подрались с оппозицией
Кавказ В мире
Медсестру обвинили в избиении ребенка-инвалида
02:41
Медсестру обвинили в избиении ребенка-инвалида
Общество
Россия раскрыла планы по переговорам о Донбассе
00:29
Россия раскрыла планы по переговорам о Донбассе
Политика Украина
«Идиотизм по-украински»: россиян призвали не травить Ротару
03:07
«Идиотизм по-украински»: россиян призвали не травить Ротару
Шоу-бизнес
«Медведей» ВКС РФ сопроводили японские истребители
02:07
«Медведей» ВКС РФ сопроводили японские истребители
Армия Оружие
Найден виновник трагедии с россиянами в Доминикане
00:40
Найден виновник трагедии с россиянами в Доминикане
Происшествия
Турция из-за России начала новый конфликт
00:33
Турция из-за России начала новый конфликт
В мире
Свинья напала на журналиста в эфире и искусала
01:34
Свинья напала на журналиста в эфире и искусала
Происшествия В мире
Путин призвал россиян не думать об Украине
08:35
Путин призвал россиян не думать об Украине
Политика Социология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение