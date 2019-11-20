Ученые нашли связь плохой погоды с усилением хронических болей

Высокая влажность, низкое давление и сильный ветер оказались связаны с усилением хронических болей у тысяч британцев, пишет Forbes.

Отмечается, что люди, страдающие от хронических болей, часто связывают их с погодой. Однако предыдущие исследования этого фактора были не всегда убедительны.

С помощью мобильного приложения жители Великобритании могли поучаствовать в исследовании, отправив сообщение в тот момент, когда его настигали приступы, а также координаты своего местоположения. Всего приложение скачали более 13 тысяч британцев.

За 15 месяцев ученые получили более 5 млн сигналов. Исследователи сравнили их с информацией о погоде. Выяснилось, что наиболее сильные боли у участников исследования были в дни с повышенной влажностью, низким давлением и сильным ветром.

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