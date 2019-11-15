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Армия

Один из спутников GPS временно выведен из группировки 

ТАСС 34 минуты назад
Один из спутников GPS временно выведен из группировки
Фото: РИА Новости
Один из 33 спутников системы навигации GPS временно выведен из группировки. Об этом сообщается в пятницу на сайте Информационно-аналитического центра координатно-временного и навигационного обеспечения системы ГЛОНАСС.
"Временно выведен", — говорится в строке состояния аппарата №29601 (точка 4).
Выведенный на техобслуживание спутник был запущен 17 ноября 2006 года.
Система глобального позиционирования GPS разработана Министерством обороны США, но доступна и для гражданских пользователей. Первый спутник системы был запущен на орбиту в феврале 1978 года.
После вывода аппарата №29601 по целевому назначению сейчас используется 29 спутников системы.
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Теги:
Технологии , Наука и техника , Пентагон
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