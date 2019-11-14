Российский «Большой брат»: пощечина конкурентам из США

Распознавание лиц даже в мотошлеме: российская компания предоставляет государству алгоритм для слежки за людьми

Handelsblatt (Германия) считает ее весьма опасным инструментом слежки, вторгающимся в частную жизнь людей. Российская компания NtechLab — один из лидеров в области электронного распознавания лиц. Разработанная ей технология успешно зарекомендовала себя как в России , так и за рубежом. Однакосчитает ее весьма опасным инструментом слежки, вторгающимся в частную жизнь людей.

Внизу на входе встречает охранник. Как и во всех российских офисных зданиях, государственных учреждениях, даже школах и клиниках. На четвертом этаже этого здания, расположенного вблизи станции метро «Белорусская», можно встретиться с будущим: сканирующее устройство на стеклянной офисной двери осуществляет «фейсконтроль» на входе в NtechLab.

«Наших сотрудников устройство распознает в любой одежде, и с очками, и с шарфом, закрывающим лицо, и с отросшей бородой», — с гордостью рассказывает генеральный директор компании Александр Минин.

Компания NtechLab получила известность благодаря технологии распознавания лиц. Зимой 2016-го года на международном конкурсе алгоритмов распознавания лиц по фотографиям в интернете даже разработка компании Google выглядела устаревшей на фоне алгоритма «FindFace» основателя NtechLab Артема Кухаренко . Для главы NtechLab это уже вчерашний день. Компания давно успела победить и в других конкурсах, говорит он, с гордостью указывая на висящие на стене дипломы.

«Борьбу за лидерство ведут компании из Китая, России и в определенной мере из Израиля», — рассказывает Минин.

Действительно, китайские компании «Sensetime» и «Yitu» или израильская «Anyvision» хоть пока и не достигли мировой славы, но выбились в лидеры на международном рынке цифровых технологий безопасности. Американцы и европейцы, напротив, по словам Минина, отстают в этой области из-за законодательства и «представлений о защите персональных данных».

Технология электронного распознавания лиц широко применяется уже сейчас, и в аэропорту на паспортном контроле, и даже в контроле доступа к конфиденциальным данным. Но более важным направлением бизнеса для NtechLab является так называемое некооперативное распознавание лиц, когда человек не смотрит в объектив, пытается скрыть лицо, когда камера расположена на большом расстоянии, а также при плохой погоде и слабой освещенности.

«Это и есть будущее, здесь большие проекты», — с восхищением говорит Минин.

Такого же мнения придерживается оборонный холдинг Ростех , в 2018-м году выкупивший долю в NtechLab.

«Мы проанализировали мировой рынок и оцениваем потенциал капитализации предприятия, владеющего такими технологиями, в пять миллиардов долларов в ближайшие пять лет», — рассказал Василий Бровко, директор по особым поручениям корпорации Ростех.

Технология работает следующим образом: она захватывает имеющиеся снимки с камеры и выбирает лучший. На следующем этапе она создает из него цифровой образ. Этот цифровой код уникален для каждого человека. На третьем этапе этот код сохраняется в базе данных, которая, по утверждению компании NtechLab, не содержит никаких персональных данных кроме кодов с информацией о лицах.

Детали системы повторного распознавания компания не раскрывает. Однако система не только выполняет линейные измерения, такие как расстояние между глазами, но также распознает и фиксирует текстуру кожи и другие отличительные черты. Таким образом, алгоритм также зависит от качества фотографии. Чем четче фотография, тем больше подробностей система может включить в обработку.

«В настоящее время мы умеем распознавать лица, закрытые даже на 40%, мы распознаем лицо даже в мотоциклетном шлеме», — говорит Минин.

Полиция использует алгоритм NtechLab

В первую очередь это интересно полиции. Российские органы безопасности уже включили алгоритм NtechLab в свою систему наблюдения. Около 170 000 камер подключены к системе видеонаблюдения в Москве. Камеры есть практически в каждом подъезде и в каждом дворе, в парках и в общественных зданиях. По словам главы Ростеха Сергея Чемезова, давнего друга Владимира Путина по общему агентурному прошлому, в настоящее время 1 500 из них уже оснащены технологией NtechLab. Согласно сообщениям СМИ, к концу года остальные камеры также будут подключены к системе. С помощью функции FindFace камерам теперь проще идентифицировать преступников на улице — или же демонстрантов, что во время недавних протестов в Москве доказала полиция, столь быстро приступив к уголовному преследованию.

Однако «Большому брату» в России пытаются дать отпор. Москвичка Алена Попова в октябре подала иск в суд: технология распознавания лиц в городской системе видеонаблюдения нарушает ее право на неприкосновенность частной жизни, утверждает она. В апреле 2018-го года Попова вышла на одиночный пикет перед Госдумой , за это суд назначил ей административный штраф в размере около 300 евро. В ходе процесса суд также использовал изображение с камер видеонаблюдения, которое было увеличено с фиксацией на лице Поповой . По словам Поповой, эта всеобщая непрекращающаяся слежка за москвичами идет вразрез с Конституцией.

НПО «Роскомсвобода» поддержала Попову в судебном процессе и к тому же запустила сбор подписей за запрет использования технологии распознавания лиц. Российская власть уже значительно ограничила право граждан на тайну переписки, контролируя серверы. Но если подключится еще и полноценное видеонаблюдение, «Большой брат» станет реальностью, считает юрист НПО «Роскомсвобода» Саркис Дарбинян

Пощечина американским конкурентам

Кремль, напротив, не имеет никаких опасений по поводу распознавания лиц. Безусловно, решение по иску должен принимать суд. Система распознавания лиц важна в борьбе с терроризмом и преступностью, отметил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков . Сам Минин также акцентирует внимание на повышении стандартов безопасности благодаря новой технологии:

«Наша система принципиально меняет ситуацию с безопасностью. С ее помощью уровень преступности в течение нескольких месяцев может быть снижен на 30-40%. Поскольку система позволяет практически в режиме реального времени решать любые задачи безопасности», — утверждает генеральный директор NtechLab.

При этом Минин отмечает успех пилотного запуска технологии на чемпионате мира по футболу в России. Основываясь на этом опыте, компания уже нацелилась на предстоящий чемпионат мира. В начале сентября NtechLab объявила о переговорах с ФИФА по внедрению алгоритма FindFace в Катаре в 2022-м году. Уже согласован пилотный проект, который будет оцениваться в конце года и послужит основой для заключения контракта по обеспечению безопасности во время чемпионата мира по футболу. Минин настроен оптимистично: в отличие от разработок конкурентов, алгоритм распознает лица любой расы, говорит он, — это пощечина американцам, чья технология распознавания лиц удивительно часто путала темнокожих людей и тем самым сама себя дискредитировала.

NtechLab нацеливается на международные рынки. Уже сейчас компания реализует 80% своих продаж за рубежом. Однако никакой информации по абсолютным цифрам NtechLab не дает. В Латинской Америке, на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии компания имеет огромный успех — даже в Китае, где есть сильные конкуренты, NtechLab получила крупный проект по видеонаблюдению в китайских городах. Теперь же компания устремила свой взор на Европу: Минин считает, что, учитывая поток беженцев и растущие проблемы с безопасностью, необходимо изменить восприятие проблематики конфиденциальности.

Теперь алгоритмом пользуются не только органы безопасности. Недавно стало известно, что множество российских магазинов подключили к камерам видеонаблюдения функцию FindFace. Это позволяет распознавать магазинных воров и более тщательно следить за ними во время их следующего визита. Теоретически эта функция может использоваться и в коммерческих целях: магазины могут легко распознавать постоянных клиентов и целенаправленно выводить на мониторы определенную рекламу.

Опасения по поводу нарушения нравственности, когда государство выступает в роли «Большого брата», и по поводу охраны частной жизни Минин не признает: камеры и так уже были установлены, новые ставить не будут.

«Алгоритм просто автоматизирует процесс распознавания. Если в центре Мюнхена кто-то украдет велосипед, полиции придется часами просматривать видеоматериалы, чтобы понять, что это за человек и куда он исчез. Наша система делает это одним щелчком мышки», — говорит он.

Кроме того, для «поколений Y и Z» защита данных не представляет такой важности, как для людей более старшего поколения. «Намечается тенденция к большей открытости», — считает Минин. Модель экономики совместного пользования также основана на обмене данными, и поэтому люди в наши дни добровольно предоставляют общественности огромное количество персональных данных, утверждает он.

По мнению NtechLab, распознавание лиц в любом случае будет лишь началом внедрения новых технологий безопасности, которые попутно превращают человека в стекляшку. Уже в конце этого года компания планирует запустить технологию распознавания силуэтов. Так же, как и черты лица, силуэтные линии человека уникальны и, следовательно, распознаваемы.

В компании NtechLab утверждают, что овладели даже технологией распознавания риска преступления: камеры якобы могут сразу же распознавать опасность агрессивных действий, оружия или даже просто курения на автозаправке и немедленно сообщать полицейским. Последние смогут принять необходимые меры еще до осуществления нарушения. Такой сценарий начинает напоминать фантастический триллер «Особое мнение». Для Минина алгоритм — всего лишь инструмент. Мощный инструмент для того, в чьи руки он попадает.