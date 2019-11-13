Игра Pac-Man объяснила, как сливаются черные дыры

Исследователи из Рочестерского технологического института, расположенного в США , заявили, что возмущения в космосе, обнаруженные обсерваториями на Земле благодаря гравитационным волнам, были вызваны слияниями десяти черных дыр. Почему произошли эти слияния, еще предстоит выяснить.

По их словам, крупнейшее слияние черных дыр, наблюдаемое недавно, заставило пересмотреть имеющуюся теорию слияния и модель этого процесса, поскольку участвующие в нем черные дыры имеют более высокие скорость вращения и массу. Слияние столь массивных объектов прежде считалось невозможным.

В исследовании, опубликованном в журнале Physical Review Letters, отмечается, что такие крупные слияния могут происходить за пределами сверхмассивных черных дыр в центре галактик. По мнению исследователей, газ, звезды, пыль и черные дыры могут попасть в область гравитационного поля сверхмассивной черной дыры, известную как аккреционный диск. По мере того как черные дыры вращаются вокруг аккреционного диска, они могут, в конечном итоге, сталкиваться и сливаться, образуя большую черную дыру, которая может продолжать поглощать мелкие черные дыры, становясь все более и более крупной. Этот процесс похож на тот, который мы можем наблюдать, играя в Pac-Man.

Исследователи надеются в скором времени найти сигнатуры больших вращающихся черных дыр, которые могут помочь подтвердить описанную модель, поскольку лаборатории по всему миру продолжают искать гравитационные волны.

«Это может позволить изучить физику сверхмассивных черных дыр, — говорит один из авторов исследования из Рочестерского технологического института Ричард О'Шонесси. — Это даст понимание того, как растут центры галактик, необходимое для понимания того, как растут галактики в целом, что объясняет большую часть структуры во вселенной».