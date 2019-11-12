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Найдены опутывающие Вселенную загадочные связи 

Lenta.ru 1 час назад
Найдены опутывающие Вселенную загадочные связи
Фото: ESO / Illustris Collaboration
Корейские астрономы обнаружили загадочную согласованность в движении и вращении галактик, находящихся на колоссальных расстояниях друг от друга. Этот феномен пока не имеет достоверного объяснения. Об этом сообщает издание Science Alert.
Исследователи выяснили, что согласованность между вращением и движением галактик наблюдается на расстоянии одного мегапарсека. В новой работе ученые проанализировали данные о галактиках, содержащиеся в базе данных The CALIFA Survey и NASA-Sloan Atlas.
Оказалось, что направление вращения галактики согласуется с усредненным движением галактик в пределах шести мегапарсек (около 20 миллионов световых лет) от нее. Поскольку невозможно, чтобы галактики непосредственно взаимодействовали друг с другом, ученые считают, что возможную связь между ними опосредует крупномасштабная структура Вселенной, то есть вещество, распределенное в космосе на самых больших масштабах.
Ранее международная группа астрономов обнаружила аномалию, указывающую на то, что Вселенная искривлена и замкнута подобно сфере, а не является плоской, как считалось ранее. В этом случае существование пространства окончится сжатием в сингулярность.
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Теги:
Технологии , Наука , Наука и техника
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