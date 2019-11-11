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Илон Маск запустил еще 60 спутников для глобального интернета 

Lenta.ru + ещё 11 1 час назад
Маск запустил еще 60 спутников для глобального интернета
Фото: РИА Новости
Компания Илона Маска SpaceX запустила вторую партию спутников проекта Starlink. Трансляция пуска велась на YouTube.
Ракета Falcon 9 с 60 спутниками орбитальной связи стартовала в 17:56 по московскому времени с мыса Канаверал, штат Флорида. Первая многоразовая ступень ракеты осуществила посадку на плавучую платформу Of Course I Still Love You у восточного побережья Атлантического океана. На своей странице в Twitter компания сообщила, что это уже четвертый пуск и посадка данной первой ступени.
Спутники будут выведены на орбиту в 280 километров и после проверки с помощью собственных ионных двигателей поднимутся на требуемую высоту. Полезная нагрузка составила более 13 тонн, хотя при первом пуске спутников Starlink вес груза составил 18,5 тонн.
SpaceX анонсировала программу обеспечения глобального доступа к интернету Starlink в 2015 году. Она предполагает запуск около 12 тысяч спутников: 4 425 аппаратов на высоту от 1,1 до 1,3 тысячи километров и 7 518 на высоту от 335 до 346 километров. В октябре Маск опубликовал первое сообщение в Twitter с помощью системы спутников Starlink. Заявленная пропускная способность системы составит один гигабит в секунду на одного пользователя.
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Теги:
Технологии , Армия , Войска , Наука и техника , Илон Маск , SpaceX
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