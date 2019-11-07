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Роскосмос создал центр по освоению планет Солнечной системы 

ТК «Звезда» + ещё 3 2 часа назад
Роскосмос создал центр по освоению планет Солнечной системы
Фото: ТК «Звезда»
В новую структуру вошли заново созданные подразделения, такие как Центр метрологического обеспечения ракетно-космической промышленности, проектный офис «Сфера» и другие.
Головной институт Роскосмоса — Центральный научно-исследовательский институт машиностроения (ЦНИИмаш) создал центр по исследованию и освоению планет и тел Солнечной системы. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте государственной корпорации.
В новую структуру вошли заново созданные подразделения, такие как Центр метрологического обеспечения ракетно-космической промышленности, проектный офис «Сфера», Центр по формированию программ исследования и освоения планет и тел Солнечной системы, Проектно-конструкторский центр многоразовых ракетно-космических систем, Центр информационных технологий, Центр управления программами и проектами, Информационно-аналитический центр обеспечения безопасности космической деятельности в околоземном космическом пространстве.
Ранее в головном институте Роскосмоса подтвердили возможность технической реализации проекта компании «КосмоКурс», которая планирует отправлять туристов в космос по суборбитальной траектории. Для этого в ЦНИИмаш был проведен поверочный баллистический анализ номинальных траекторий выведения многоразовой суборбитальной ракеты космического назначения.
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Теги:
Технологии , Наука , Наука и техника , Роскосмос , ЦНИИМАШ
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