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Путин подписал закон о ратификации соглашения СНГ об исследовании космоса в мирных целях 

ТАСС + ещё 1 45 минут назад
Путин ратифицировал соглашения СНГ о космосе
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения об осуществлении совместной деятельности государств — участников СНГ в области исследования и использования космического пространства в мирных целях. Документ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.
Документ был подписан главами правительств России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана 2 ноября 2018 года в Астане на заседании совета глав правительств государств Содружества. Соглашение призвано объединить "интеллектуальные, научные и производственные ресурсы заинтересованных государств — участников СНГ" в космических исследованиях, в создании и совместном использовании национальных систем дистанционного зондирования Земли, развития и применения спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС. В частности, речь идет о совместном изучении планет, разработке космических аппаратов и их элементов, создании и развитии наземной инфраструктуры, защите космической среды, а также о пилотируемых космических полетах и подготовке кадров для отрасли.
В соглашении закрепляются различные формы сотрудничества между договаривающимся странами, в том числе по обмену научной и технической информацией, по содействию доступу к госпрограммам исследования и использования космического пространства в мирных целях, по использованию наземных объектов и систем для запуска космических аппаратов и управления ими, а также по организации программ подготовки кадров и обмену специалистами.
Как говорится в сопроводительных документах к закону, координация совместной деятельности в рамках соглашения будет осуществляться межгосударственным советом по космосу. Предусмотрено, что финансирование совместной деятельности будет осуществляться сторонами в пределах средств национальных бюджетов, а также из внебюджетных источников. При этом договаривающиеся стороны не несут ответственность по финансовым обязательствам, содержащимся в соглашениях участников совместной деятельности.
Также соглашение регулирует вопросы, касающиеся защиты имущества. В частности, стороны будут обеспечивать иммунитет в отношении оговоренных ими категорий товаров, используемых в совместной деятельности, от изъятия или исполнительного производства. Стороны также обеспечат освобождение от таможенных пошлин и налогов товаров, ввозимых и вывозимых в рамках соглашения. Оно заключается на неопределенный срок.
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Теги:
Технологии , Наука и техника , Политика , Владимир Путин , Армения , Астана , Таджикистан , Узбекистан
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