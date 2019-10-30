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ГЛОНАСС не будут модернизировать для полетов к Луне 

РИА Новости + ещё 2 2 часа назад
ГЛОНАСС не будут модернизировать для полетов к Луне
Фото: РИА Новости
Систему ГЛОНАСС не станут модернизировать для обеспечения навигационным сигналом миссий на Луну, поскольку в этом нет большой необходимости, рассказал, выступая на конференции "Навигация по гравитационному и магнитному полям Земли. Новые технологии", генконструктор системы ГЛОНАСС, глава Роскартографии Сергей Карутин.
Организаторами конференции стал Всероссийский НИИ физико-технических измерений (ВНИИФТРИ) и Российская академия наук.
"Был один из проектов, когда предполагалось поставить передатчики на навигационные аппараты ГЛОНАСС и излучать (навигационный сигнал — ред.) в направлении дальнего космоса. Несколько аспектов, которые остановили нас от решения этой задачи. Первое: в ближайшие 30 лет на Луну полетит небольшое количество потребителей. Экономически не совсем целесообразно решать эту задачу. Вторая особенность заключается в том, что нам точности метровые нужны только при прилунении, а при межпланетных перелетах достаточно астродатчиков (навигация по звездам — ред.), то есть искусственное навигационное поле не требуется, потому что естественные источники обеспечивают все потребности потребителей", — рассказал Карутин.
В 2016 году госкорпорация "Роскосмос" заказала работы по исследованию возможности применения российской спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС под землей, под водой и на Луне.
Как сообщалось в СМИ, для обеспечения навигационным сигналом ракетно-космической техники в дальнем космосе предлагалось установить на спутники системы ГЛОНАСС дополнительную направленную от Земли антенну и повысить мощность передатчиков.
Ранее сообщалось, что вокруг Луны может появиться собственная навигационная группировка. По данным российских ученых, для этого необходимо 18 спутников. Идея создания системы глобальной навигационной системы вокруг Луны, подобной ГЛОНАСС или GPS, обсуждалась в ходе визита делегации РАН в США в 2019 году.
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Теги:
Технологии , Наука и техника , Роскосмос , РАН
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