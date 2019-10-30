За льдом на Севморпути последят со спутников

Ледовую обстановку на Северном морском пути будут мониторить с помощью 12 малых спутников, которые сейчас создают Роскосмос совместно с Росатомом . Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу департамента развития СМП и прибрежных территорий госкорпорации «Росатом» Максима Кулинко.

Аппараты станут частью системы спутникового мониторинга метеорологической и ледовой ситуации на Севморпути. Сама она будет состоять из станций приема и обработки данных космических аппаратов и радиометеорологических центров «Торос», а также от единого центра сбора информации и системы спутников связи.

Сейчас мониторинг Арктической зоны происходит через доступ к космическим аппаратам различных систем, радиус действия которые не охватывает всю акваторию Северного морского пути и предоставляют информацию в разных форматах.

Ранее в ФГБУ «Арктический и антарктический научно-исследовательский институт» сообщили, что площадь льда в Арктике рекордно сократилась за последние годы. Изменение климата делает эти территории опасными для навигации.