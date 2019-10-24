Для спинтроники создали наногетероструктуру

Ученые из Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и Дальневосточного отделения Российской академии наук (ДВО РАН) разработали наногетероструктуру, которая имеет толщину 75 нанометров. Ее свойства могут помочь в разработке высокопроизводительных гибридных устройств для спинтроники. Статья об этом опубликована в Journal of Alloys and Compounds.

«Современная электроника практически достигла предела развития. Это связано с невозможностью дальнейшего уменьшения ее функциональных элементов из-за физических ограничений. Я уверен, что интеграция кремниевой электроники и энергоэффективной спинтроники уже не за горами. И мы стараемся приблизить этот момент всеми силами», — отмечает один из исследователей, доцент кафедры компьютерных систем Школы естественных наук ДВФУ Александр Самардак.

Созданная учеными ДВФУ структура вызывает интерес, в первую очередь, из-за возможности ее использования в качестве источника спин-поляризованных электронов для полупроводниковой подложки кремния. Это означает, что на ее основе можно будет создать элементы для спинтронных устройств.

В новой работе исследователи впервые определили оптимальные условия для формирования пленок, содержащих нанокристаллы смешанного оксида железа — магнетита (Fe3O4). Кристаллическая решетка внутри этих структур может обладать той или иной ориентацией относительно кремниевой подложки.

Ученые измерили магнитные и магнито-электрические свойства нового материала и пришли к выводу, что он будет хорошим кандидатом для применения в спинтронных устройствах. Однако экспериментально доказать высокую спиновую поляризацию магнетита ученым пока не удалось. Несмотря на это, по словам исследователей, существует несколько возможностей дальнейших работ в этом направлении. Одна из них — разработка пленок магнетита с заданной кристаллической структурой на полупроводниковых подложках.