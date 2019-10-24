eSim: ФСБ дает «добро»

ФСБ разрешила eSim

Зарегистрировать виртуальную сим-карту от Easy4 можно будет через мобильное приложение, интегрированное с порталом «Госуслуги». В чем преимущество eSim перед обычными «симками»?

ФСБ разрешила виртуальному оператору Easy4 продавать услуги связи с использованием eSim, а также идентифицировать абонентов по электронной подписи через портал «Госуслуги». Об этом газете «Ведомости» сообщил управляющий директор группы компаний Easy4 Сергей Малышкин.

О том, что представляет собой eSim, рассказывает гендиректор аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков

«В отличие от пластика, который приобретают в салонах связи, виртуальная сим-карта размещается в определенных телефонах, которые поддерживают eSim. Для этого нет необходимости переходить от оператора к оператору через салон связи, а достаточно просто выбрать в своем смартфоне и перейти к другому оператору. Поэтому с точки зрения конкуренции это достаточно хороший шаг вперед. То есть изменения приходят именно на уровне не приобретения нового пластика и вставки каждый раз, а просто изменения определенных параметров внутри приложения. Вы можете, переезжая из страны в страну, выбирать нужного вам оператора, при этом вы будете значительно экономить на услугах связи — как мобильного интернета, так и голосовых».

eSim — это модуль, встроенный в гаджет и заменяющий обычную сим-карту. Для подключения устройства с eSim к сотовой сети достаточно просканировать предоставленный оператором QR-код, после чего новый номер телефона запишется на встроенный модуль.

Пока что устройств с поддержкой eSim не очень много, но вскоре все может измениться — за этой технологией будущее, считает главный редактор изданий группы компаний ComNews Леонид Коник

«Как любая новая технология, она будет просачиваться, во-первых, по мере появления новых устройств, а во-вторых, по мере удешевления самой технологии. Как когда-то USB-порт стал стандартом для зарядок, а еще лет десять назад каждое устройство к каждому телефону было уникальным, так наверное, и eSim станет стандартом уже для любого телефона».

Еще в апреле ФСБ выступала против внедрения технологии eSim. Служба объяснила, что сначала нужно изучить возможность применения отечественного шифрования в виртуальных сим-картах. Представители ФСБ пока не ответили на запрос «Ведомостей» о разрешении на продажу eSim в России.