Россия строит специальный космический корабль для туристов 

Исполнительный директор «Роскосмоса» Сергей Крикалев заявил о доработке корабля «Союз» для полёта туристов на Международную космическую станцию (МКС).
Об этом сообщает РИА Новости.
«В специализированной миссии у нас корабль дорабатывается для того, чтобы проще было управлять одним человеком, а какие-то режимы не будут дублированы так, как они должны быть дублированы. Доработки касаются интерфейса, чтобы одному человеку было бы удобнее», — сказал он.
По его словам, в настоящий момент у госкорпорации нет контрактов с потенциальным космическими туристами, которые полетят на этом корабле. Вместе с этим отмечается, что командиром данного «Союза» станет опытный космонавт.
Ранее финансовый директор NASA Джефф Девит заявил, что полёт и месячное пребывание на МКС частного туриста может стоить более $59 млн