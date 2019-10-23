Россия строит специальный космический корабль для туристов

Исполнительный директор «Роскосмоса» Сергей Крикалев заявил о доработке корабля «Союз» для полёта туристов на Международную космическую станцию (МКС).

Об этом сообщает РИА Новости.

«В специализированной миссии у нас корабль дорабатывается для того, чтобы проще было управлять одним человеком, а какие-то режимы не будут дублированы так, как они должны быть дублированы. Доработки касаются интерфейса, чтобы одному человеку было бы удобнее», — сказал он.

По его словам, в настоящий момент у госкорпорации нет контрактов с потенциальным космическими туристами, которые полетят на этом корабле. Вместе с этим отмечается, что командиром данного «Союза» станет опытный космонавт.