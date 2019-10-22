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Российские ученые «напечатали» вертолетный двигатель 

Москва24 1 час назад
Российские ученые «напечатали» вертолетный двигатель
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Двигатель российского вертолета ВК-2500, полностью выполненный современным методом лазерного сплавления, представили на стенде Министерства науки и высшего образования РФ на форуме "Открытые инновации" в "Сколкове". Об этом сообщил ТАСС.
При создании внутреннего корпуса вертолетного двигателя российские ученые применили аддитивную технологию — послойное лазерное сплавление. Деталь изготовили всего за две недели, полностью "напечатав" ее из порошка титанового сплава.
"Представленный функциональный узел действительно уникален. Можно с уверенностью сказать, что это первая деталь такой сложности и такого габарита, полученная в России с помощью технологии послойного лазерного сплавления из отечественных порошковых материалов", — сказал исполнитель проекта, замдиректора по научной и проектной деятельности Института лазерных и сварочных технологий СПбГМТУ Евгений Земляков.
В министерстве отметили, что благодаря применению аддитивных технологий при изготовлении авиационных деталей значительно сокращается производственный цикл, снижаются издержки производства. Новейшие методы позволяют изготовлять и моделировать новые детали гораздо быстрее, а себестоимость узлов при этом сокращается.
Проект разработали материаловеды из университета "МИСиС" и инженеры из Санкт-Петербургского государственного морского технического университета (СПбГМТУ). Сейчас ученые готовятся испытать изготовленную деталь на базе одного из ведущих профильных двигателестроительных предприятий России.
Восьмой Международный форум "Открытые инновации" проходит в "Сколкове" с 21 по 23 октября. На площадке собрались более 15 тысяч представителей из 90 стран мира, главной темой обсуждения стал переход к интеллектуальной экономике.
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Технологии , Наука и техника , Санкт-Петербургский морской технический госуниверситет
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