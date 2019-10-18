Робот «Фёдор» выполнил секретные операции на МКС

«Фёдор» выполнил на МКС секретные операции, о которых знает только Рогозин

Дмитрий Рогозин. Робот «Фёдор» признался, что во время пребывания на МКС выполнил ряд секретных задач, о проведении которых знает только гендиректор Роскосмоса

По его словам, он выполнил операции по имитации шлюзования, стыковке и расстыковке штекерных разъёмов. Всё это позволит подготовиться к новым экспериментам в открытом космосе.

Были и другие секретные вещи, но об этом знает только генеральный, — отметил робот в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Он добавил, что у него хорошие отношения с Рогозиным. Они понимают друг друга.

«Фёдор» был единственным членом экипажа пилотируемого корабля «Союз МС-14», запущенного 22 августа на орбиту ракетой-носителем «Союз-2.1а». Он в полном объёме выполнил программу лётных испытаний, в частности, поработал на борту МКС дрелью.

Как писал News.ru, «Фёдор» может вернуться на МКС в будущем. Вскоре разработчики решат, есть ли смысл в его переоснащении или лучше создать нового андроида.