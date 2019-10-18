Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Фёдор» выполнил на МКС секретные операции, о которых знает только Рогозин 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Робот «Фёдор» выполнил секретные операции на МКС
Фото: FEDOR37516789/twitter.com
Робот «Фёдор» признался, что во время пребывания на МКС выполнил ряд секретных задач, о проведении которых знает только гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
По его словам, он выполнил операции по имитации шлюзования, стыковке и расстыковке штекерных разъёмов. Всё это позволит подготовиться к новым экспериментам в открытом космосе.
Были и другие секретные вещи, но об этом знает только генеральный, — отметил робот в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
Он добавил, что у него хорошие отношения с Рогозиным. Они понимают друг друга.
«Фёдор» был единственным членом экипажа пилотируемого корабля «Союз МС-14», запущенного 22 августа на орбиту ракетой-носителем «Союз-2.1а». Он в полном объёме выполнил программу лётных испытаний, в частности, поработал на борту МКС дрелью.
Как писал News.ru, «Фёдор» может вернуться на МКС в будущем. Вскоре разработчики решат, есть ли смысл в его переоснащении или лучше создать нового андроида.
Навязывание содома обществу: соседу не понравились шторы
News.ru: последние новости
Впервые в истории две женщины вышли в открытый космос Впервые в истории две женщины вышли в открытый космос Мантуров рассказал о российско-арабском сверхзвуковом бизнес-джете Мантуров рассказал о российско-арабском сверхзвуковом бизнес-джете Астрономы объяснили невозможно быстрый рост чёрных дыр Астрономы объяснили невозможно быстрый рост чёрных дыр
Комментарии
Технологии , Наука и техника , Дмитрий Рогозин , Роскосмос , Эхо Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
НАТО секретно готовится к ядерной войне
НАТО секретно готовится к ядерной войне278
Арестованный полковник принял взятку за самогон
Арестованный полковник принял взятку за самогон19
На Украине заявили о слежке за Россией из космоса
На Украине заявили о слежке за Россией из космоса73
Пока вы не уснули: тайное письмо Киева о Донбассе
Пока вы не уснули: тайное письмо Киева о Донбассе26
В РФ ответили на странные обвинения Лукашенко
В РФ ответили на странные обвинения Лукашенко77
Видео
«Турция прекратит огонь»: США умиротворили Эрдогана
01:11
«Турция прекратит огонь»: США умиротворили Эрдогана
Армия Ближний Восток
Маск поговорил с россиянами
01:54
Маск поговорил с россиянами
В мире США
Ведущий отрезал коллеге волосы в прямом эфире
00:11
Ведущий отрезал коллеге волосы в прямом эфире
В мире Европа
Миллер доложил Медведеву о переговорах с Украиной
06:08
Миллер доложил Медведеву о переговорах с Украиной
В мире Политика
Бочкаревой назначили наказание
04:16
Бочкаревой назначили наказание
Шоу-бизнес
Недодали взятку: как брали начальника полиции в Москве
01:53
Недодали взятку: как брали начальника полиции в Москве
Происшествия Статьи
Пенсионерку дерзко обокрали на почте
00:28
Пенсионерку дерзко обокрали на почте
Происшествия
Новая версия скандала в онкоцентре Блохина
06:33
Новая версия скандала в онкоцентре Блохина
Общество
Водитель спас школьницу от собак
00:12
Водитель спас школьницу от собак
Происшествия
Мать убитой из-за Audi девушки потребовала казнить виновных
02:03
Мать убитой из-за Audi девушки потребовала казнить виновных
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение