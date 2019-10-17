Недавно запущенный спутник РФ разрушился на орбите

Недавно запущенный российский спутник уже разрушился на орбите

В начале июля на орбиту вывели спутники «Космос-2535» и «Космос-2536». От первого уже отсоединилась четыре объекта неизвестной природы. Об этом сообщило Командование воздушно-космической обороны Северной Америки.

Теперь онлайн-трекер регистрирует пять объектов, принадлежащих аппарату «Космос-2535». Собственно спутник (с идентификационным номером 44421) и четыре других объекта (номера 44630, 44631, 44632 и 44633).

Как появились эти объекты, пока не до конца ясно: либо отсоединились от основного аппарата намеренно, либо он просто разрушился.

Журналисты отмечают, что 1 августа Министерство обороны России сообщило об спешных испытаниях аппаратов «Космос-2535» и «Космос-2536». В ходе испытаний передают целевую и телеметрическую информации о состоянии регистраторов спутников.

На орбиту их вывели ракетой-носителем «Союз-2.1в» с космодрома Плесецк в Архангельской области.