Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Илон Маск показал новый пассажирский космический корабль 

Ferra.ru 51 минуту назад
Маск показал пассажирский космический корабль
Фото: Ferra.ru
Чуть ранее глава SpaceX Илон Маск, в рамках мероприятия Starship Update, презентовал полноразмерный тестовый стенд верхней ступени своей межпланетной ракеты Starship. По планам компании, данный вариант будет протестирован на около-орбитальных полетах уже в конце этого года.
Сейчас же в сети было опубликовано видео, на котором демонстрируется внешний вид космического корабля. Что интересно, ракета с каждым разом все больше напоминает собой акулу-молот. И все это благодаря использованию необычной технологии в аппарате в лице рулевых посадочных плоскостей.
По словам Илона Маска, Starship планируется использовать для космических полетов с людьми на борту. В числе планет, на которые должен отправиться корабль, глава SpaceX назвал Марс, Луну и "beyond".
Липовые пенсионеры: чиновник вышел на пенсию в 28 лет
Ferra.ru: последние новости
Корабли со сверхсветовой скоростью не помогут человечеству покорить вселенную Корабли со сверхсветовой скоростью не помогут человечеству покорить вселенную Сотни научных исследований оказались ошибочными из-за сбоя в программе Сотни научных исследований оказались ошибочными из-за сбоя в программе На принтере напечатали детали для переработки ядерных отходов На принтере напечатали детали для переработки ядерных отходов
Технологии , Наука и техника , Илон Маск , SpaceX
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия испытает ядерную триаду
Россия испытает ядерную триаду22
К москвичам обратились с предупреждением
К москвичам обратились с предупреждением
Смерть во сне: в Приморье обрушился дом
Смерть во сне: в Приморье обрушился дом132
НТВ отреагировало на показ порно в эфире
НТВ отреагировало на показ порно в эфире
Близкие впервые рассказали о болезни Заворотнюк
Близкие впервые рассказали о болезни Заворотнюк11
Видео
Россия испытает ядерную триаду
00:34
Россия испытает ядерную триаду
Армия Оружие
Задержание убивших биатлониста попало на видео
03:58
Задержание убивших биатлониста попало на видео
Происшествия
Арабы встретили Путина, фальшиво исполнив гимн РФ
00:46
Арабы встретили Путина, фальшиво исполнив гимн РФ
Политика
Пришедшие проститься с Леоновым не попали в траурный зал
03:07
Пришедшие проститься с Леоновым не попали в траурный зал
Общество
Смерть во сне: в Приморье обрушился дом
01:04
Смерть во сне: в Приморье обрушился дом
Происшествия Статьи
Оркестр сыграл гимн РФ перед Путиным и не попал в ноты
00:46
Оркестр сыграл гимн РФ перед Путиным и не попал в ноты
Политика
Кортеж Путина в ОАЭ сопровождали машины с надписью ДПС
00:18
Кортеж Путина в ОАЭ сопровождали машины с надписью ДПС
Политика Другое
Пока вы не уснули: россиянам заплатят за работу дважды
00:14
Пока вы не уснули: россиянам заплатят за работу дважды
В мире
Соловьев рассказал об итальянском гражданстве
05:16
Соловьев рассказал об итальянском гражданстве
Общество
В Киеве начались протесты
00:31
В Киеве начались протесты
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение