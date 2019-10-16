Рогозин анонсировал пуски коммерческой ракеты «Союз-2» с Байконура

« [Помимо пилотируемых пусков] мы будем использовать этот старт для пусков коммерческой версии ракеты «Союз-2», которая при снижении тяги двигателя третьей ступени позволит выводить на очень интересные орбиты 600 на 800 км без разгонного блока полезную нагрузку», — цитирует РИА «Новости» Рогозина.

По его словам, это позволит резко снизить стоимость пуска, в связи с чем вырастет конкурентоспособность.

Напомним, «Гагаринский старт» на космодроме Байконур закроется на модернизацию под «Союз-2» на 2020–2023 годы. Модернизация обойдется в 87 млн долларов, которые в равных долях внесут Россия, Казахстан и ОАЭ.

В сентябре дочернее предприятие Роскосмоса подписало контракт с индийской компанией на запуск их космического аппарата на ракете «Союз» с космодрома Байконур.