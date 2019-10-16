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Рогозин анонсировал пуски коммерческой ракеты «Союз-2» с Байконура 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 1 час назад
Рогозин анонсировал пуски коммерческой ракеты «Союз-2»
Фото: ТАСС
После модернизации «Гагаринского старта» космодрома Байконур планируется запускать коммерческую версию ракеты-носителя «Союз-2», сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
« [Помимо пилотируемых пусков] мы будем использовать этот старт для пусков коммерческой версии ракеты «Союз-2», которая при снижении тяги двигателя третьей ступени позволит выводить на очень интересные орбиты 600 на 800 км без разгонного блока полезную нагрузку», — цитирует РИА «Новости» Рогозина.
По его словам, это позволит резко снизить стоимость пуска, в связи с чем вырастет конкурентоспособность.
Также Рогозин добавил, что в настоящее время РКЦ «Прогресс» завершает испытания двигателя, «который работает намного дольше, чем обычный двигатель», производства Воронежского механического завода.
Напомним, «Гагаринский старт» на космодроме Байконур закроется на модернизацию под «Союз-2» на 2020–2023 годы. Модернизация обойдется в 87 млн долларов, которые в равных долях внесут Россия, Казахстан и ОАЭ.
В сентябре дочернее предприятие Роскосмоса подписало контракт с индийской компанией на запуск их космического аппарата на ракете «Союз» с космодрома Байконур.
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Технологии , Наука и техника , Дмитрий Рогозин , Роскосмос , РКЦ "Прогресс" , Воронежский механический завод , РИА Новости , Байконур
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