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Ученые впервые смогли детально изучить вирусы, убивающие растения 

Машины и Механизмы 1 час назад
Ученые впервые смогли детально изучить вирусы, убивающие растения
Фото: Машины и Механизмы
Передаваемые через тлю, они заражают
широкий спектр пищевых культур, включая зерновые, бобовые, тыквенные, сахарную свеклу, сахарный тростник и картофель. До настоящего времени ученые не могли генерировать необходимое количество этих вирусов, чтобы изучить их структуру.
В этот раз они использовали последние технологические достижения в экспрессии растений, чтобы генерировать достаточное количество патогена. Метод включает в себя инфильтрацию генами, необходимыми для создания вирусоподобных частиц (ВПЧ). Из вставленной генетической информации ВПЧ самостоятельно собираются внутри
растения-хозяина. Используя ВПЧ, извлеченные из растений, ученые могли наблюдать вирусные структуры с высоким разрешением с помощью криоэлектронной микроскопии.
Это впервые позволило на молекулярном уровне понять, как образуется капсид лютеовирида, и предположить, как он передается с помощью тли. Также метод может участвовать в разработке химикатов для защиты растений.
Фото: pixabay.com
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Технологии , Наука
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