Ученые впервые смогли детально изучить вирусы, убивающие растения

Передаваемые через тлю, они заражают

широкий спектр пищевых культур, включая зерновые, бобовые, тыквенные, сахарную свеклу, сахарный тростник и картофель. До настоящего времени ученые не могли генерировать необходимое количество этих вирусов, чтобы изучить их структуру.

В этот раз они использовали последние технологические достижения в экспрессии растений, чтобы генерировать достаточное количество патогена. Метод включает в себя инфильтрацию генами, необходимыми для создания вирусоподобных частиц (ВПЧ). Из вставленной генетической информации ВПЧ самостоятельно собираются внутри

растения-хозяина. Используя ВПЧ, извлеченные из растений, ученые могли наблюдать вирусные структуры с высоким разрешением с помощью криоэлектронной микроскопии.

Это впервые позволило на молекулярном уровне понять, как образуется капсид лютеовирида, и предположить, как он передается с помощью тли. Также метод может участвовать в разработке химикатов для защиты растений.

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