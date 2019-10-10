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Европейский модуль МКС модернизируют для работы после 2024 года 

РИА Новости 46 минут назад
Европейский модуль МКС модернизируют
Фото: NASA
Европейское космическое агентство (ЕКА) собирается модернизировать свой лабораторный модуль Columbus в составе Международной космической станции, чтобы проводить в нем эксперименты после 2024 года, следует из опубликованного на сайте ЕКА сообщения.
"Международная космическая станция открыта для бизнеса, и ЕКА призывает промышленность расширить возможности европейской лаборатории Columbus (один из модулей МКС — ред.), чтобы поддерживать научные и технологические исследования в космосе после 2024 года", — говорится в сообщении.
Как отмечают представители ЕКА, такую возможность было решено предоставить, так как "ожидается, что время работы станции будет продлено до 2030 года".
Уточняется, что с момента отправки модуля на станцию в 2008 году до сегодняшнего дня с помощью Columbus было проведено 185 научных и технологических экспериментов, многие из которых контролировались дистанционно — из центра управления в Оберпфаффенхофене.
В настоящее время страны-партнеры по проекту МКС договорились об эксплуатации станции до 2024 года. Продление ее полета до 2028 или 2030 года находится в стадии переговоров.
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Технологии , Наука и техника , Европейское космическое агентство
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