На Марсе обнаружены остатки соленого озера

Curiosity находит остатки древнего соленого озера на Марсе

Марсоход НАСА «Curiosity» обнаружил относительно высокие уровни сульфатных солей в скалах кратера Гейл, сообщается в новом исследовании. По словам исследователей, в древнем прошлом Гейл имел систему озер и ручьев, а вновь обнаруженные соли, вероятно, концентрировались в результате испарения в период низкого уровня воды.

Этот период мог быть частью нормального циклического колебания, регулярного изменения климата, возможно, вызванного повторяющимися изменениями осевого наклона или орбитальных параметров Марса.

«В качестве альтернативы, более сухое озеро Гейл может быть признаком долгосрочного высыхания Марса, основанного на наблюдениях с орбиты», — написали ученые в новом исследовании, которое было опубликовано сегодня (7 октября) онлайн в журнале Nature Geoscience.

Когда-то Марс был относительно теплым и влажным миром, полным рек и озер, и, как полагают большинство исследователей, океаном, покрывающим большую полоску северного полушария планеты.

Но все начало меняться около 4,2 миллиарда лет назад. Марс потерял свое магнитное поле, которое защищало атмосферу планеты от солнечного ветра, поток заряженных частиц, непрерывно вытекающих из Солнца.

В результате Марс потерял большую часть своей атмосферы около 3,7 миллиардов лет назад, в результате чего планета стала намного холоднее и суше. Сегодня воздух Марса всего на 1% плотнее атмосферы Земли на уровне моря. К счастью для нас, у Земли все еще есть свое магнитное поле.

В августе 2012 года ровер размером с автомобиль приземлился в кратере Гейл шириной около 154 километров, В его задачи входила оценка прошлой обитаемости района. Curiosity быстро нашел множество доказательств наличия жидкой воды в прошлом планеты. Действительно, команда миссии определила, что дна кратера Гейл является древним руслом озера, и что этот район мог поддерживать земную жизнь долгие отрезки времени — возможно сотни миллионов лет.

В сентябре 2014 года Curiosity достиг основания горы Шарп, причудливой горы высотой 5,5 км, поднимающейся из центра кратера Гейла. С тех пор марсоход взбирается по предгорьям, исследуя все более и более молодые отложения. И это подводит нас к новому исследованию.

Исследователи проанализировали измерения, сделанные Curiosity при изучении верхней формации Murray, совокупности открытых осадочных пород у основания горы Шарп, возраст которых предположительно составляет от 3,3 млрд до 3,7 млрд лет.

Они обнаружили, что эти породы сильно обогащены сульфатными солями — гораздо больше, чем месторождения, которые ранее исследовал Curiosity на дне кратера. Старые камни указывали на водную среду с водой настолько чистой, что ее вероятно можно было пить, сказали члены миссии.

Новые исследования показывают, что «массовые обогащения» сульфатом кальция распространяются примерно через 150 метров от области Murray, в то время как крупицы с высокой концентрацией сульфата магния покрывают пятнышками более тонкий слой.

Эти соли были, вероятно, отложены вдоль краев бассейна кратера Гейл, где озеро было мелким. По словам исследователей, отложения могут прослеживаться в нескольких мелких прудах на окраинах центрального озера.

Тем не менее, эти соленые пруды, возможно, были пригодными для обитания, добавили исследователи, отметив, что гиперсоляные озера на Земле кишат жизнью. Действительно, природа обнаруженных солей интригует с астробиологической точки зрения.

«Сера является основным элементом жизни», — сказал ведущий автор исследования Уильям Рапин, планетолог Калифорнийского технологического института в Пасадене. «И мы показываем, что в воде был сульфат».

Работа Curiosity может скоро помочь разгадать эту загадку. Орбитальные аппараты на Марсе обнаружили сульфатные соли выше на горе Шарп. Curiosity пробирается к этим месторождениям и должен добраться до них в следующем году или через два, если все пойдет по плану, сказал Рапин.

То, что там обнаружит марсоход, а также то что он найдет по пути туда, должно помочь исследователям собрать воедино эволюцию системы озер в кратере Гейл, добавил он.