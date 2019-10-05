Астрономы намерены сделать видеозапись черной дыры

Осуществить проект готовится команда Телескопа Горизонта Событий, пишет Business Insider.

Для съемки черной дыры ученые привлекут 11 телескопов по всему миру.

Объект М87 имеет массу 6,5 миллиардов солнечных. Для сравнения, центр Млечного Пути — квазар Стрелец А* весит 4 миллиона масс Солнца. В результате большого скопления газа черную дыру будет удобно наблюдать, однако делать придется это очень долго из-за их медленного движения.

Ученые обещают, что уже через пять лет они смогут продемонстрировать небольшой «фильм».

После М87 астрономы намерены сделать видеозапись черной дыры — Стрелец А*. Вокруг этого объекта процессы происходят значительно быстрее и их изучение поможет раскрыть многие тайны черных дыр.