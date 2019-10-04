Запущены реакторы самого мощного в мире атомного ледокола «Арктика»

На новом, самом мощном в мире головном российском универсальном атомном ледоколе «Арктика» прошел пуск реакторной установки из двух ядерных реакторов, сообщил представитель госкорпорации «Росатом»

С пуском реакторной установки на атомном ледоколе «Арктика» началась управляемая цепная ядерная реакция с выходом реактора на минимальный контролируемый уровень мощности, передает РИА «Новости».

«Далее, после необходимых испытаний, состоится вывод реакторов на энергетический уровень мощности. А затем предстоит начать и ходовые испытания «Арктики», — пояснил представитель госкорпорации.

Ледокол «Арктика» построили по заказу «Росатома» на Балтийском заводе в Петербурге, сдача его в эксплуатацию намечена на 2020 год. На том же заводе идет строительство двух серийных атомоходов проекта 22220 «Сибирь» и «Урал». Кроме того, в августе «Росатом» и Балтзавод подписали контракт на строительство еще двух атомоходов этого же проекта.

На ледоколе «Арктика» установлена новая российская реакторная установка РИТМ-200 из двух ядерных реакторов тепловой мощностью 175 мегаватт каждый. Основное ее преимущество — в компактности и экономичности при высоких показателях надежности и безопасности. У нее уникальная энергоэффективная интегральная компоновка, которая обеспечивает размещение основного оборудования непосредственно внутри корпуса парогенерирующего блока.

Атомные ледоколы ЛК-60Я мощностью 60 мегаватт — самые большие и мощные в мире. Длина судна составляет 173,3 метра, ширина — 34 метра, водоизмещение — 33,5 тыс. тонн. Ледоколы смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до трех метров.