Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Запущены реакторы самого мощного в мире атомного ледокола «Арктика» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 1 час назад
На новом, самом мощном в мире головном российском универсальном атомном ледоколе «Арктика» прошел пуск реакторной установки из двух ядерных реакторов, сообщил представитель госкорпорации «Росатом».
С пуском реакторной установки на атомном ледоколе «Арктика» началась управляемая цепная ядерная реакция с выходом реактора на минимальный контролируемый уровень мощности, передает РИА «Новости».
«Далее, после необходимых испытаний, состоится вывод реакторов на энергетический уровень мощности. А затем предстоит начать и ходовые испытания «Арктики», — пояснил представитель госкорпорации.
Ледокол «Арктика» построили по заказу «Росатома» на Балтийском заводе в Петербурге, сдача его в эксплуатацию намечена на 2020 год. На том же заводе идет строительство двух серийных атомоходов проекта 22220 «Сибирь» и «Урал». Кроме того, в августе «Росатом» и Балтзавод подписали контракт на строительство еще двух атомоходов этого же проекта.
На ледоколе «Арктика» установлена новая российская реакторная установка РИТМ-200 из двух ядерных реакторов тепловой мощностью 175 мегаватт каждый. Основное ее преимущество — в компактности и экономичности при высоких показателях надежности и безопасности. У нее уникальная энергоэффективная интегральная компоновка, которая обеспечивает размещение основного оборудования непосредственно внутри корпуса парогенерирующего блока.
Атомные ледоколы ЛК-60Я мощностью 60 мегаватт — самые большие и мощные в мире. Длина судна составляет 173,3 метра, ширина — 34 метра, водоизмещение — 33,5 тыс. тонн. Ледоколы смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до трех метров.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Рогозина не впечатлил Starship Маска Рогозина не впечатлил Starship Маска Рогозин сообщил о начале создания Национального космического центра Рогозин сообщил о начале создания Национального космического центра «Союз МС-12» отстыковался от МКС «Союз МС-12» отстыковался от МКС
Комментарии25
Технологии , Видео , Войска , Наука и техника , Оружие , Балтийский завод , Росатом , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Польша нашла способ избежать зависимости от РФ
Польша нашла способ избежать зависимости от РФ107
В НАТО прокомментировали решение по Донбассу
В НАТО прокомментировали решение по Донбассу6
Россияне назвали зарплату мечты
Россияне назвали зарплату мечты25
Скабеева ответила на критику Путина
Скабеева ответила на критику Путина28
Бочкареву частично парализовало
Бочкареву частично парализовало6
Видео
Пока вы спали: пилота SSJ 100 обвинили в гибели людей
03:34
Пока вы спали: пилота SSJ 100 обвинили в гибели людей
Общество
Гуф хочет «двушку» на юго-западе за клип «Москва»
02:03
Гуф хочет «двушку» на юго-западе за клип «Москва»
Шоу-бизнес
Разговор Трампа и Зеленского слышал советник Пенса
05:04
Разговор Трампа и Зеленского слышал советник Пенса
В мире Ближний Восток
Путин уволил главу ФСИН
01:37
Путин уволил главу ФСИН
Политика
Опускают в унитаз и дерутся за деньги: скандалы в школах
00:44
Опускают в унитаз и дерутся за деньги: скандалы в школах
Происшествия Статьи
Раздел при разводе: Грудинин подал в суд на больницу
00:48
Раздел при разводе: Грудинин подал в суд на больницу
Общество
Украинский журналист осудил Соловьева за «поганый язык»
00:51
Украинский журналист осудил Соловьева за «поганый язык»
Общество Украина
Сын вице-президента МТС три часа убегал от ГИБДД
01:40
Сын вице-президента МТС три часа убегал от ГИБДД
Происшествия Криминал
В скандал с Бочкаревой втянули Началову
01:00
В скандал с Бочкаревой втянули Началову
Шоу-бизнес
Лукашенко отправляется на Украину
01:30
Лукашенко отправляется на Украину
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение