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Запущен реактор мощнейшего в мире атомного ледокола «Арктика» 

News.ru 55 минут назад
Запущен реактор мощнейшего в мире атомного ледокола
Фото: MOD Russia/Twitter.com/Global Look Press
Пуск реакторной установки прошёл на новом, самом мощном в мире российском головном атомном ледоколе «Арктика». Об этом сообщили в госкорпорации Росатом.
Далее, после необходимых испытаний, состоится вывод реакторов на энергетический уровень мощности. А затем предстоит начать и ходовые испытания «Арктики», — приводит РИА Новости сообщение Росатома.
На ледоколе установлена новая реакторная установка РИТМ-200, которая включает два ядерных реактора тепловой мощностью 175 мегаватт каждый. Основное её заключается в компактности и экономичности.
Головной атомный ледокол проекта 22220 был построен на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге. Сдача «Арктики» в эксплуатацию намечена на 2020 год. Кроме того, предприятие сейчас строит два серийных атомохода «Сибирь» и «Урал».
Эти ледоколы смогут проводить караваны судов в арктических условиях. Они способны пробивать лёд толщиной до трёх метров.
Ранее Росатом и Балтийский завод подписали контракт на строительство двух универсальных атомных ледоколов. Начальная стоимость контракта составила более 100 млрд рублей, писал News.ru.
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Технологии , Наука и техника , Балтийский завод , Росатом , РИА Новости
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