Запущен реактор мощнейшего в мире атомного ледокола «Арктика»

Пуск реакторной установки прошёл на новом, самом мощном в мире российском головном атомном ледоколе «Арктика». Об этом сообщили в госкорпорации Росатом.

Далее, после необходимых испытаний, состоится вывод реакторов на энергетический уровень мощности. А затем предстоит начать и ходовые испытания «Арктики», — приводит РИА Новости сообщение Росатома

На ледоколе установлена новая реакторная установка РИТМ-200, которая включает два ядерных реактора тепловой мощностью 175 мегаватт каждый. Основное её заключается в компактности и экономичности.

Головной атомный ледокол проекта 22220 был построен на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге. Сдача «Арктики» в эксплуатацию намечена на 2020 год. Кроме того, предприятие сейчас строит два серийных атомохода «Сибирь» и «Урал».

Эти ледоколы смогут проводить караваны судов в арктических условиях. Они способны пробивать лёд толщиной до трёх метров.

Ранее Росатом и Балтийский завод подписали контракт на строительство двух универсальных атомных ледоколов. Начальная стоимость контракта составила более 100 млрд рублей, писал News.ru.