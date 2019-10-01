В США завершили разработку системы GPS нового поколения

США завершена разработка системы спутниковой связи GPS нового поколения, которую запустят в 2021 году, сообщает разработчик системы компания Raytheon.

"Завершилась полная разработка программного и аппаратного обеспечения системы оперативного управления GPS следующего поколения компании Raytheon, известной как GPS OCX, и начинается фаза интеграции и тестирования системы", — говорится в пресс-релизе.

В компании отмечают, что работы, которые начались в 2016 году, ведутся по плану, а главным заказчиком являются ВВС США.

ВВС США ранее уже использовали систему запуска и проверки кибербезопасности GPS OCX, часто называемую Block 0, для запуска первого модернизированного спутника GPS III в космос в декабре 2018 года и второго в августе 2019 года.