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В США завершили разработку системы GPS нового поколения 

РИА Новости 3 часа назад
В США завершили разработку системы GPS нового поколения
Фото: РИА Новости
В США завершена разработка системы спутниковой связи GPS нового поколения, которую запустят в 2021 году, сообщает разработчик системы компания Raytheon.
"Завершилась полная разработка программного и аппаратного обеспечения системы оперативного управления GPS следующего поколения компании Raytheon, известной как GPS OCX, и начинается фаза интеграции и тестирования системы", — говорится в пресс-релизе.
В компании отмечают, что работы, которые начались в 2016 году, ведутся по плану, а главным заказчиком являются ВВС США.
ВВС США ранее уже использовали систему запуска и проверки кибербезопасности GPS OCX, часто называемую Block 0, для запуска первого модернизированного спутника GPS III в космос в декабре 2018 года и второго в августе 2019 года.
"В центре внимания команды (разработчиков) на оставшуюся часть 2019 года — поставка новых модернизированных приемников системы, которые будут измерять и контролировать устаревшие военные и гражданские сигналы, отправленные действующей спутниковой группировкой GPS, а также новые сигналы, отправленные GPS III следующего поколения", — сообщают в Raytheon.
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Технологии , Наука и техника , США
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