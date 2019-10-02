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Американцы создали GPS нового поколения 

360tv.ru + ещё 1 3 часа назад
В США завершили разработку системы GPS нового поколения
Фото: 360tv.ru
Одна на из крупнейших военно-промышленных корпораций мира компания Raytheon завершила разработку системы спутниковой связи GPS нового поколения. Ожидается, что она будет запущена в 2021 году.
Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-релиз корпорации.
«Завершилась полная разработка программного и аппаратного обеспечения системы оперативного управления GPS следующего поколения компании Raytheon, известной как GPS OCX, и начинается фаза интеграции и тестирования системы», — сказано в документе.
Компания Raytheon входит в пятерку крупнейших подрядчиков Пентагона и является ведущим разработчиком и производителем ракетного оружия и радиотехнических систем. Заказчиком новой системы связи GPS также выступили ВВС США. Работы над ней начались в 2016 году.
Новая система запуска и проверки кибербезопасности GPS OCX (Block 0) уже использовалась в 2018–2019 годах для запуска первого модернизированного спутника GPS III в космос.
«В центре внимания команды (разработчиков) на оставшуюся часть 2019 года — поставка новых модернизированных приемников системы, которые будут измерять и контролировать устаревшие военные и гражданские сигналы, отправленные действующей спутниковой группировкой GPS, а также новые сигналы, отправленные GPS III следующего поколения», — сообщают в корпорации Raytheon.
На сайте компании поясняется, что текущая система GPS состоит из двух ключевых сегментов: космического и наземного контроля. Космический сегмент включает в себя несколько спутников, находящихся в настоящее время на орбите, управляющий сегмент состоит из наземных станций, которые отвечают за отслеживание и спутников.
Система GPS OCX обеспечит повышенную точность работы и увеличит покрытие спутников в труднодоступных районах.
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Технологии , Наука и техника , Пентагон
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