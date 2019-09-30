Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Невидимая «Планета Х» может оказаться не планетой 

Российская Газета + ещё 1 39 минут назад
«Планета Х» может оказаться не планетой
Фото: Российская Газета
Астрофизики Якуб Шольц из Даремского университета и Джеймс Анвин из Иллинойского университета в Чикаго выдвинули новую гипотезу, предполагающую, что загадочная девятая планета Солнечной системы на самом деле может оказаться небольшой черной дырой.
Авторская статья опубликована на сервере препринтов arXiv, а коротко о ней рассказывает журнал Science. Речь идет о так называемой неуловимой "Планете Х", существование которой уже на протяжении пяти лет пытаются доказать ученые со всего мира.
Предыдущие исследования основаны на изучении, сугубо теоретическом, гравитационного влияния этого пока еще невидимого человеку объекта. Предполагается, что девятая планета может находиться далеко за Нептуном.
Ранее астрономы даже расчитали, что ее масса может в 5-15 раз превышать массу Земли. Теоретически, "Планета X" находится на расстоянии от 45 миллиардов до 150 миллиардов километров от Солнца. Этим объясняется ее неуловимость — на таком расстоянии объект получает очень мало света от нашей звезды, что затрудняет его наблюдение при помощи телескопов.
Однако вышеуказанная пара физиков считает, что причина неуловимости скрывается в ином. По их мнению, загадочный объект является вовсе не планетой. Они призывают коллег искать небольшую черную дыру.
По их словам, если загадочный объект представляет собой черную дыру с массой планеты, то он, вероятно, будет окружен ореолом темной материи. Его протяженность может достигать одного миллиарда километров с любой стороны.
Взаимодействия между частицами темной материи в этом гало — особенно столкновения между темной материей и темной антиматерией — способны порождать вспышки гамма-лучей. Именно это и может выдать в "планете" черную дыру.
В ближайшее время физики намерены изучить общедоступные данные, полученные при помощи орбитального космического гамма-телескопа Fermi. Он осуществляет обзор неба с 2008 года.
Исследователи надеются обнаружить группы спорадических вспышек гамма-лучей, которые будут медленно двигаться по небу. Если им удастся это сделать, теория о черной дыре обретет реальные контуры.
В любом случае, как отмечает Science, поиск таких вспышек может дать новую информацию о темной материи и источниках гамма-всплесков — независимо от того, находятся ли они в пределах нашей Солнечной системы или далеко во Вселенной.
В жилом доме по батареям пустили электричество
Российская Газета: последние новости
Открытие на невидимой стороне Луны опровергло общепринятую теорию Открытие на невидимой стороне Луны опровергло общепринятую теорию Ученые: Кошки привязываются к людям не меньше собак Ученые: Кошки привязываются к людям не меньше собак В далекой галактике открыта необычная сверхновая В далекой галактике открыта необычная сверхновая
Комментарии
Технологии , Наука , Наука и техника , Чикаго
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мать продала своих дочерей любовнику-педофилу
Мать продала своих дочерей любовнику-педофилу4
Грузия встретила Россию в ПАСЕ протестом
Грузия встретила Россию в ПАСЕ протестом171
Стало известно о невыполненном обещании Заворотнюк
Стало известно о невыполненном обещании Заворотнюк1
Детские онкологи в Москве пригрозили массовым увольнением
Детские онкологи в Москве пригрозили массовым увольнением57
«Нам не нравится»: Кремль жестко ответил ПАСЕ
«Нам не нравится»: Кремль жестко ответил ПАСЕ329
Видео
Российский «Тополь-М» поразил цель
00:31
Российский «Тополь-М» поразил цель
Армия Азия
Стало известно о невыполненном обещании Заворотнюк
01:19
Стало известно о невыполненном обещании Заворотнюк
Шоу-бизнес
Грету Тунберг призвали убить
09:44
Грету Тунберг призвали убить
В мире
«Сюда, тварь!» Как отец издевался над сестрами Хачатурян
00:31
«Сюда, тварь!» Как отец издевался над сестрами Хачатурян
Происшествия Криминал
Уроженец Белоруссии изнасиловал москвичку и ее сына
02:48
Уроженец Белоруссии изнасиловал москвичку и ее сына
Происшествия
Оскорбил Берлин: Что же натворил Зеленский
00:40
Оскорбил Берлин: Что же натворил Зеленский
В мире Украина
Детские онкологи в Москве пригрозили массовым увольнением
03:58
Детские онкологи в Москве пригрозили массовым увольнением
Общество Другое
Лавров вызвал фурор в ООН
00:20
Лавров вызвал фурор в ООН
Политика
Сообщения о спецназе России в Норвегии назвали фейком
00:31
Сообщения о спецназе России в Норвегии назвали фейком
Политика
В Атлантике пропало судно с украинцами
01:19
В Атлантике пропало судно с украинцами
Происшествия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение