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Конкурс «Золотой сайт» принимает заявки 

Партнерский материал 3 часа назад
Конкурс «Золотой сайт» принимает заявки
Фото: предоставлено организатором
Открыт прием работ на XXII Всероссийский объединенный конкурс «Золотой сайт / Золотое Приложение 2019»!
Подать работы в одну из номинаций можно до 31 декабря 2019 года.
Работы на конкурс принимаются более чем в 70 номинациях.
Подача работ на конкурс:
— Авторизуйтесь через сервис Runet-ID на сайте.
— Проследите, чтобы профиль в Runet-ID содержал название компании, которая будет оплачивать участие сайта в конкурсе.
— Добавьте заявки (сайты и приложения): внимательно заполните все поля и прочитайте пояснения к ним.
— Выберите нужные «тематические» номинации. Внимательно выбирайте номинации — их впоследствии нельзя редактировать!
— Заполните поле «URL разработчика», если вы подаёте работу как разработчик и планируете участвовать в рейтингах лучших разработчиков сайтов и приложений по итогам Конкурса.
— Обратите внимание на поле «Регион» при подаче сайтов. В нём нужно выбрать регион, где работает проект. Тогда сайт будет участвовать в розыгрыше региональных номинаций. Учтите, что здесь указывается регион работы проекта, а не регион разработчика! Эти дополнительные номинации будут вручаться только для сайтов, но не приложений.
— Сформируйте счёт и оплатите его.
— Вы сможете самостоятельно отредактировать описание заявок (описание сайта, иллюстрация для номинации, дополнительные поля).
— Внимательно ознакомьтесь с детальными условиями участия в конкурсе и судейства.
Этапы прохождения конкурса:
  • 1 этап «Подача работ на конкурс» — 1 сентября — 31 декабря 2019
  • 2 этап «Голосование жюри» — 9 января — 23 января 2020
  • 3 этап «Церемония награждения» — январь-февраль 2020 года
Успейте подать работы на сайте конкурса и пусть победит сильнейший!
До 1 октября подавайте по минимальной цене — 7 000 рублей свои проекты на объединенный конкурс «Золотой сайт и Золотое приложение 2019».
Работы на конкурс принимаются более чем в 70 номинациях. Подать работы в одну из номинаций можно до 31 декабря 2019 года.
НОМИНИРОВАТЬ ПРОЕКТ
Максимальная стоимость подачи работы — 15 000 рублей (после 15 ноября).
Кому необходимо участие в конкурсе?
— если у вас есть новый сайт или вы его недавно (не более года) обновили — если у вас есть мобильное приложение, которое на ваш взгляд лучшее на рынке.
О конкурсе
«Золотой сайт» — ключевой и старейший конкурс интернет-проектов в Рунете. С 1997 года независимое жюри конкурса, которое в разные годы возглавляли Артемий Лебедев, Антон Носик, Алекс Экслер, Сергей Плуготаренко и другие звезды Рунета, вручает заветные статуэтки Золотого Кибермастера наиболее достойным проектам. В 2014 году конкурс был перезапущен с участием Михаила Вахтерова (основателя и идеолога конкурса), Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) и группы проектов Ruward.
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Комментарии
Технологии , Алекс Экслер , Сергей Плуготаренко , Антон Носик , Артемий Лебедев
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