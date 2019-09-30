Конкурс «Золотой сайт» принимает заявки

Открыт прием работ на XXII Всероссийский объединенный конкурс «Золотой сайт / Золотое Приложение 2019»!

Работы на конкурс принимаются более чем в 70 номинациях.

Подача работ на конкурс:

— Авторизуйтесь через сервис Runet-ID на сайте.

— Проследите, чтобы профиль в Runet-ID содержал название компании, которая будет оплачивать участие сайта в конкурсе.

— Добавьте заявки (сайты и приложения): внимательно заполните все поля и прочитайте пояснения к ним.

— Выберите нужные «тематические» номинации. Внимательно выбирайте номинации — их впоследствии нельзя редактировать!

— Заполните поле «URL разработчика», если вы подаёте работу как разработчик и планируете участвовать в рейтингах лучших разработчиков сайтов и приложений по итогам Конкурса.

— Обратите внимание на поле «Регион» при подаче сайтов. В нём нужно выбрать регион, где работает проект. Тогда сайт будет участвовать в розыгрыше региональных номинаций. Учтите, что здесь указывается регион работы проекта, а не регион разработчика! Эти дополнительные номинации будут вручаться только для сайтов, но не приложений.

— Сформируйте счёт и оплатите его.

— Вы сможете самостоятельно отредактировать описание заявок (описание сайта, иллюстрация для номинации, дополнительные поля).

Этапы прохождения конкурса:

1 этап «Подача работ на конкурс» — 1 сентября — 31 декабря 2019

2 этап «Голосование жюри» — 9 января — 23 января 2020

3 этап «Церемония награждения» — январь-февраль 2020 года

Успейте подать работы на сайте конкурса и пусть победит сильнейший!

До 1 октября подавайте по минимальной цене — 7 000 рублей свои проекты на объединенный конкурс «Золотой сайт и Золотое приложение 2019».

Работы на конкурс принимаются более чем в 70 номинациях. Подать работы в одну из номинаций можно до 31 декабря 2019 года.

Максимальная стоимость подачи работы — 15 000 рублей (после 15 ноября).

Кому необходимо участие в конкурсе?

— если у вас есть новый сайт или вы его недавно (не более года) обновили — если у вас есть мобильное приложение, которое на ваш взгляд лучшее на рынке.

О конкурсе