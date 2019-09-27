В центре Галактики разглядели туманность Мышку

Космическая обсерватория «Спектр-РГ» разглядела Мышку в центре Галактики

Астрофизическая космическая обсерватория "Спектр-РГ", выведенная на орбиту в июле, с помощью российского телескопа ART-XC смогла увидеть туманность Мышку в центре Галактики, сообщил Институт космических исследований РАН

На сайте института опубликовано изображение, построенное с помощью российского рентгеновского телескопа ART-XС, на котором в области центра Галактики видны маломассивные рентгеновские двойные системы (барстеры) SLX 1744-299 и SLX 1744-300.

"Угловое разрешение телескопа позволило увидеть их (барстеры — ред.) как два отдельных объекта", — говорится в сообщении пресс-службы института.

Отмечается, что благодаря существенно возросшей чувствительности телескоп видит в этом поле еще один источник — плерион (туманность, подпитываемая ветром энергичного пульсара, расположенного в ее центре) Мышка, названный так за длинный хвост, хорошо видимый в радиодиапазоне.

Ранее Роскосмос сообщил, что "Спектр-РГ" прибудет в рабочую точку, находящуюся в 1,5 миллиона километрах от Земли (точка Лагранжа L2 системы Земля-Солнце), 21 октября и начнет обзор небесной сферы 3 ноября.

После прилета в рабочую точку за четыре года обсерватория сделает восемь полных обзоров небесной сферы. Еще 2,5 года будут посвящены точечным наблюдениям объектов Вселенной по заявкам мирового научного сообщества.

Космическая обсерватория "Спектр-Рентген-Гамма" ("Спектр-РГ") — международный российско-германский проект, который нацелен на создание орбитальной астрофизической обсерватории для изучения Вселенной в рентгеновском диапазоне. С ее помощью планируется получить "карту" видимой Вселенной, где будут отмечены все достаточно крупные скопления галактик.

Обсерватория "Спектр-РГ", построенная в НПО Лавочкина, включает два телескопа: eROSITA, созданный Институтом внеземной физики общества имени Макса Планка (Германия), и ART-XC, разработанный Институтом космических исследований РАН и изготовленный Всероссийским научно-исследовательским институтом экспериментальной физики в Сарове.